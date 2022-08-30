Чеснок озимый: когда сажать, какой сорт самый лучший и секреты большого урожая
Чеснок очень распространенная культура в Украине. Выращивают его как открытом, так и в закрытом грунте. Его широко используют для потребления и в свежем виде, и для консервации. Поэтому он всегда актуален.
Как правильно выращивать озимый чеснок, какой сорт выбрать, как и где сажать - об этом и не только рассказали авторы организации "Сады Победы", деятельность которой направлена на эффективное использование земли для выращивания продовольствия.
Когда, как и где сажать чеснок лучше всего
Озимый стрелкующий чеснок на Полесье и в лесостепной зоне лучше сажать в конце сентября-середине октября, а в степных районах - во второй половине октября.
Сажать чеснок лучше широкорядно - по 45 см, а зубки в ряду - на расстоянии 6-8 см, в зависимости от размера. Глубина сева также 6-8 см.
Чеснок не следует сажать после луковых культур.
Хороший урожай можно получить только на рыхлых, структурных и плодородных почвах.
Самым популярным и лучшим сортом чеснока в Украине считается Любаша.
Чеснок популярен в Украине (фото: facebook.com/mykola.shchyrskyy)
Как ухаживать за чесноком и какие надо использовать удобрения
Чеснок хорошо реагирует на удобрение почвы, как минеральными и органическими удобрениями.
Во время интенсивного роста корневой системы и листьев растения нуждаются в азотном питании, а во время формирования головки - фосфорного и калийного.
Из органических удобрений лучше вносить перегной только под предшественник. Из минеральных удобрений лучшие легкорастворимые формы.
Заметим, что осенью озимый чеснок хорошо мульчировать питательными остатками - соломой, листьями и тому подобное.
Интересно, что на товарных посевах стрелкующих сортов срезают стрелки (и иногда готовят из них вкусные блюда). Это способствует повышению урожайности головок чеснока на 20-25%.
Когда собирать и как хранить чеснок
В народе оставляют несколько стрелок и наблюдают за ними - как только они полностью выпрямятся (обычно они закручены), тогда и выкапывают головки.
Если опоздать с уборкой, головка чеснока рассыплется на зубки.
Хранят чеснок по-разному - хранилища, погреба, банки, плетение в косу, в фанерных или картонных коробках с обязательными отверстиями и просто в холодильниках.
Как выращивать озимый чеснок (instagram.com/sady_peremohy)
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