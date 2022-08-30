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Часник озимий: коли садити, який сорт найкращий і секрети великого врожаю

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Вівторок 30 серпня 2022 11:50
Часник озимий: коли садити, який сорт найкращий і секрети великого врожаю Що потрібно знати про озимий часник (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Часник дуже поширена культура в Україні. Вирощують його як відкритому, так і в закритому ґрунті. Його широко використовують для споживання і у свіжому вигляді, і для консервації. Тому він завжди актуальний.

Як правильно вирощувати озимий часник, який сорт обрати, як і де садити - про це і не тільки розповіли автори організації "Сади Перемоги", діяльність якої спрямована на ефективне використання землі для вирощування продовольства.

Коли, як і де садити часник найкраще

Озимий стрілкуючий часник на Поліссі та в лісостеповій зоні краще садити в кінці вересня-середині жовтня, а в степових районах - у другій половині жовтня.

Саджати часник краще широкорядно - по 45 см, а зубки в рядку - на відстані 6-8 см, залежно від розміру. Глибина сівби також 6-8 см.

Часник не слід садити після цибулевих культур.

Хороший врожай можна отримати лише на пухких, структурних та родючих ґрунтах.

Найпопулярнішим і найкращим сортом часнику в Україні вважається Любаша.

Часник озимий: коли садити, який сорт найкращий і секрети великого врожаю

Часник популярний в Україні (фото: facebook.com/mykola.shchyrskyy)

Як доглядати за часником і які треба використовувати добрива

Часник добре реагує на удобрення ґрунту, як мінеральними та органічними добривами.

Під час інтенсивного росту кореневої системи та листків рослини потребують азотного живлення, а під час формування голівки - фосфорного та калійного.

З органічних добрив краще вносити перегній тільки під попередник. З мінеральних добрив найкращі легкорозчинні форми.

Зауважимо, що восени озимий часник добре мульчувати поживними рештками - соломою, листям тощо.

Цікаво, що на товарних посівах стрілкуючих сортів зрізають стрілки (і подекуди готують із них смачні страви). Це сприяє підвищенню врожайності головок часнику на 20-25%.

Коли збирати і як зберігати часник

В народі лишають кілька стрілок і спостерігають за ними - щойно вони повністю випрямляться (зазвичай вони закручені), тоді й викопують головки.

Якщо запізнитися зі збиранням, головка часнику розсиплеться на зубки.

Зберігають часник по-різному - сховища, погреби, банки, плетіння у косу, у фанерних або картонних коробках із обов’язковими отворами і просто у холодильниках.

Часник озимий: коли садити, який сорт найкращий і секрети великого врожаю

Як вирощувати озимий часник (instagram.com/sady_peremohy)

Раніше ми писали про те, що не можна садити після перцю на наступний рік.

Читайте також, які овочі і фрукти можна заморозити, засушити або консервувати у вересні.

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