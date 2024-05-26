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Чесні кадри: Настя Каменських показала обличчя без фотошопу та фільтрів

Неділя 26 травня 2024 17:00
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Чесні кадри: Настя Каменських показала обличчя без фотошопу та фільтрів Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Настя Каменських, яка останнім часом часто зазнає критики від хейтерів, поділилася чесними кадрами свого обличчя без фотошопу та фільтрів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Як виглядає Настя Каменських без фотошопу

Так, артистка зазначила, що важливо не боятися бути собою.

"Як важливо прокидатися щоранку, дивитися в дзеркало та посміхатися своєму відображенню. Як важливо прийняти кожен сантиметр свого тіла, не намагаючись порівнювати себе з іншими та відповідати стереотипам, які суспільство та соціальні мережі намагаються навʼязати", - написала вона.

Чесні кадри: Настя Каменських показала обличчя без фотошопу та фільтрів

Настя Каменських без фотошопу (фото: instagram.com/kamenskux)

Кожен з нас, каже зірка, "унікальна особистість з власними життєвими обставинами, принципами, різними емоційними станами, неідеальною фігурою, зморшками та шрамами".

"Навіщо нам стандарти, які призводять до втрати будь-якої індивідуальності? Якщо ми можемо концентруватися на тому, що найцінніше у нас - це "ми", і все починається з любові до себе. Цього вам і бажаю", - підсумувала Настя.

Чесні кадри: Настя Каменських показала обличчя без фотошопу та фільтрів

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, нещодавно Каменських захейтили за світлину, на якій вона позує у спортивному костюмі зі своїм песиком.

Фоловерам не сподобалися, як виглядають руки на цьому фото.

Багато фанів стали писати, що артистка перебрала з фотошопом.

Раніше Каменських звернулася до хейтерів, які назвали її "товстою".

Також співачку розкритикували через невдалий образ на червоній доріжці в Мадриді.

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