Чесні кадри: Настя Каменських показала обличчя без фотошопу та фільтрів
Співачка Настя Каменських, яка останнім часом часто зазнає критики від хейтерів, поділилася чесними кадрами свого обличчя без фотошопу та фільтрів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Як виглядає Настя Каменських без фотошопу
Так, артистка зазначила, що важливо не боятися бути собою.
"Як важливо прокидатися щоранку, дивитися в дзеркало та посміхатися своєму відображенню. Як важливо прийняти кожен сантиметр свого тіла, не намагаючись порівнювати себе з іншими та відповідати стереотипам, які суспільство та соціальні мережі намагаються навʼязати", - написала вона.
Настя Каменських без фотошопу (фото: instagram.com/kamenskux)
Кожен з нас, каже зірка, "унікальна особистість з власними життєвими обставинами, принципами, різними емоційними станами, неідеальною фігурою, зморшками та шрамами".
"Навіщо нам стандарти, які призводять до втрати будь-якої індивідуальності? Якщо ми можемо концентруватися на тому, що найцінніше у нас - це "ми", і все починається з любові до себе. Цього вам і бажаю", - підсумувала Настя.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, нещодавно Каменських захейтили за світлину, на якій вона позує у спортивному костюмі зі своїм песиком.
Фоловерам не сподобалися, як виглядають руки на цьому фото.
Багато фанів стали писати, що артистка перебрала з фотошопом.