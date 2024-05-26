Честные кадры: Настя Каменских показала лицо без фотошопа и фильтров

Певица Настя Каменских, которая в последнее время часто подвергается критике от хейтеров, поделилась честными кадрами своего лица без фотошопа и фильтров.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Как выглядит Настя Каменских без фотошопа

Так, артистка отметила, что важно не бояться быть собой.

"Как важно просыпаться каждое утро, смотреть в зеркало и улыбаться своему отражению. Как важно принять каждый сантиметр своего тела, не пытаясь сравнивать себя с другими и соответствовать стереотипам, которые общество и социальные сети пытаются навязать", - написала она.

Настя Каменских без фотошопа (фото: instagram.com/kamenskux)

Каждый из нас, говорит звезда, "уникальная личность с собственными жизненными обстоятельствами, принципами, различными эмоциональными состояниями, неидеальной фигурой, морщинами и шрамами".

"Зачем нам стандарты, которые приводят к потере любой индивидуальности? Если мы можем концентрироваться на том, что самое ценное в нас - это "мы", и все начинается с любви к себе. Этого вам и желаю", - подытожила Настя.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, недавно Каменских захейтили за фотографию, на которой она позирует в спортивном костюме со своей собачкой.

Фолловерам не понравились, как выглядят руки на этом фото.

Многие фанов стали писать, что артистка перебрала с фотошопом.