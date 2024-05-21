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"Боже, який жахливий фотошоп": Настю Каменських знову захейтили (фото)

Вівторок 21 травня 2024 18:18
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"Боже, який жахливий фотошоп": Настю Каменських знову захейтили (фото) Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Настя Каменських, яка завжди перебуває під пильною увагою громадськості, знову зазнала критики від хейтерів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Що цього разу не сподобалось юзерам

Так, знаменитість опублікувала нову світлину у соцмережах, на якій вона позує у спортивному костюмі зі своїм песиком.

"Дуже хочеться, щоб у всіх нас на душі завжди було так сонячно, як сьогодні на вулиці. Навіть понеділок вже не здається таким важким днем, коли за вікном сонце і співають птахи. Весна створює особливий настрій", - написала Настя.

Однак фоловери звернули увагу на інше - їм не сподобалися, як виглядають руки на цьому фото.

&quot;Боже, який жахливий фотошоп&quot;: Настю Каменських знову захейтили (фото)

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Багато фанів вважають, що артистка перебрала з фотошопом.

  • Боже, який жахливий Фотошоп
  • Настя, ви класна, а фотка не дуже, що з руками?
  • Невдале фото, пальці, як у Крюгера вийшли, - пишуть коментатори.

Нагадаємо, нещодавно Каменських захейтили через невдалий образ на червоній доріжці в Мадриді.

Під час візиту до Іспанії співачка відвідала музичний фестиваль Los40 Primavera Pop.

Там вона з’явилася у шкіряному топі та спідниці, а також тейпами на скронях, які були погано замасковані.

Фани зірки поставили її візажистам і стилістам за це "двійку"

Раніше Настя Каменських звернулася до хейтерів, які назвали її "товстою".

Також співачку розкритикували за купання в молоці.

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