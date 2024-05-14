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Каменських звернулася до хейтерів, які назвали її "товстою"

Вівторок 14 травня 2024 19:50
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Каменських звернулася до хейтерів, які назвали її "товстою" Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Настя Каменських звернулася до хейтерів, які постійно залишають під її публікаціями у соцмережах негативні коментарі стосовно ваги артистки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Виконавиця відповіла на критику своєї зовнішності

Так, зірка опублікувала ролик з тренування і написала, що "пішла займатися спортом, бо їй написали, що вона знову товста".

"Була дійсно товста - не подобалась, бо товста, схудла - краще було з пишними формами. Загалом, оцінювати людей за зовнішніми даними - це звичка, мабуть, ще з радянського і пост-радянського гнітючого суспільства", - написала Каменських.

"Оцінити, принизити, порівнювати, хто кращу "оцінку" отримав, і чому всього лише "4-ка", не "5-ка" як у найкращої і "найуспішнішої відмінниці класу/школи", - додала вона.

На момент радянського суспільства, говорить артистка, все було однаковим, без можливості самовираження і прояву, "адже особистість під гнітом оцінювання, порівняння і засудження за те, що вона не така як всі - стає більш закритою, залежить від впливу "когось зверху" та абсолютно інертною".

Також Настя зазначила, що це нормально подобатись комусь і навпаки, адже кожен має право на свою думку і вподобання, "але форма, в якій висловлювати свою думку, залежить від виховання та внутрішнього стану".

А спортом, каже Настя, вона займається не лише через бажання зовнішньо вдосконалюватись, а й для внутрішньої енергії, сили та натхнення.

"Регулярні заняття стимулюють виділення гормонів щастя, які підтримують нас та нашу життєдіяльність зсередини. А після тренування йду готуватись до інтервʼю закордонним ЗМІ, хочу продовжувати свою справу і зробити все, щоб ні в кого більше не виникало питання, чи триває ще у нас війна", - підсумувала зірка.

Нещодавно Каменських розкрила правду про "роман" з молодим співаком.

Також ми писали, що співачку захейтили за купання в молоці.

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