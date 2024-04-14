ua en ru
Нд, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Скотч на обличчі все псує". Каменських захейтили через невдалий образ на червоній доріжці в Мадриді

Неділя 14 квітня 2024 16:00
UA EN RU
"Скотч на обличчі все псує". Каменських захейтили через невдалий образ на червоній доріжці в Мадриді Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно українська співачка Настя Каменських під час візиту до Іспанії відвідала музичний фестиваль Los40 Primavera Pop. На червоній доріжці вона з’явилася у шкіряному топі та спідниці, а також тейпами на скронях, які були погано замасковані. Юзери не могли не звернути на це увагу і дорікнули стилістам та візажистам артистки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Фани Каменських поставили її візажистам і стилістам "двійку"

Так, в макіяжі артистки візажисти використали ліфтинг-тейпи. Вони допомагають трішки підняти брови, зовнішні куточки очей, або ж домогтися ефекту "лисячого погляду".

Спеціальні наліпки зірки були частково замазані тональним кремом. Однак через зачіску і темне волосся Каменських зайву деталь було не помітити неможливо.

&quot;Скотч на обличчі все псує&quot;. Каменських захейтили через невдалий образ на червоній доріжці в Мадриді&quot;Скотч на обличчі все псує&quot;. Каменських захейтили через невдалий образ на червоній доріжці в Мадриді&quot;Скотч на обличчі все псує&quot;. Каменських захейтили через невдалий образ на червоній доріжці в Мадриді

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Дісталося від фоловерів NK також її стилістам. Деякі користувачі мережі вважають, що образ, який підібрали виконавиці, дуже невдалий.

  • Це такий тренд, щоб було видно ці наклейки, що натягують шкіру?
  • Куди дивилися візажисти? Скотч на обличчі все псує
  • Це якийсь промах за всіма статтями. Сукня повнить стегна, груди зменшила. Поєднання кольорів не дуже, а ще скотч на скронях - це якийсь треш
  • Ну що, не можна замаскувати ті тейпи?
  • "Двійка візажисту"

&quot;Скотч на обличчі все псує&quot;. Каменських захейтили через невдалий образ на червоній доріжці в Мадриді

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Зазначимо, що на червоній доріжці в Мадриді артистці склав компанію іспанський актор Даніель Гарсія Прім (серіал "Паперовий будинок"), який колись знявся у кліпі Потапа і Насті на трек Бумдиггибай.

&quot;Скотч на обличчі все псує&quot;. Каменських захейтили через невдалий образ на червоній доріжці в Мадриді

Настя Каменських і Даніель Гарсія (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, нещодавно Каменських підтвердила чутки про зв'язок із молодим співаком.

Також ми розповідали, що Потап знайшов їй "заміну" та виступив з "російським ретро".

Читайте РБК-Україна в Google News
Настя Каменських Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Росіяни готують нову провокацію на Запорізькій АЕС, - Генштаб
Росіяни готують нову провокацію на Запорізькій АЕС, - Генштаб