Чернышев впервые рассказал о состоянии Заворотнюк: сильно поправилась

Анастасия Заворотнюк, которой осенью диагностировали злокачественную опухоль головного мозга, на данный момент чувствует себя лучше, однако говорить о своем состоянии на публику отказывается. Об этом информируют росСМИ.

Появились новые сведения о состоянии актрисы. "Только что говорил с Петром Чернышевым. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения", - сообщают источники.

О полном выздоровлении говорить рано, однако позже актриса сможет вернуться к нормальной жизни и работать. После болезни у Заворотнюк появилась отечность вокруг глаз и выпали волосы. Из-за гормональных препаратов знаменитость сильно поправилась. Однако это не самое важное. Главное, что она смогла побороть болезнь.

"Ясно мыслит, общается. Единственное - быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама. Она общается с родными, дочкой. Улыбается, настроение прекрасное. Мобильным телефоном и интернетом пока пользоваться не хочет, телевизор тоже не смотрит, чтобы не волноваться", - говорится в сообщении.

Напомним, что дочь Заворотнюк сделала откровенное признание о маме. Она рассказала, что ее мать очень сильно ей помогла преодолеть страх, который у нее возник после переезда в США, где она поступила в университет.

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