Чернишов вперше розповів про стан Заворотнюк: сильно поправилася

Анастасія Заворотнюк, якій восени діагностували злоякісну пухлину головного мозку, на даний момент почувається краще, проте говорити про свій стан на публіку відмовляється. Про це інформують росЗМІ.

З'явилися нові відомості про стан актриси. "Щойно говорив з Петром Чернишовим. Він сказав, Настя у будинку, поруч з ним. І вона добре себе почуває. Медики погодилися відпустити її додому на самоізоляцію. Лікарі вирішили, що вона може обходитися без цілодобового спостереження", - повідомляють джерела.

Про повне одужання говорити зарано, проте пізніше актриса зможе повернутися до нормального життя і працювати. Після хвороби у Заворотнюк з'явилася набряклість навколо очей і випало волосся. Через гормональні препарати знаменитість сильно поправилася. Проте це не найважливіше. Головне, що вона змогла побороти хворобу.

"Ясно мислить, спілкується. Єдине - швидко втомлюється. Один час вона переміщалася в кріслі, але зараз встає, ходить сама. Вона спілкується з рідними, донькою. Посміхається, настрій прекрасний. Мобільним телефоном та інтернетом поки користуватися не хоче, телевізор теж не дивиться, щоб не хвилюватися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що дочка Заворотнюк зробила відверте визнання про маму. Вона розповіла, що її мати дуже сильно їй допомогла подолати страх, який у неї виник після переїзду в США, де вона поступила в університет.

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