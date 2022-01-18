В Черновцах посреди улицы нашли настоящего питона (фото)

В Черновцах на улице обнаружили питона. Отмечается, что змею нашли уже мертвой.

Так, питона нашли на улице Пилипа Орлика, сообщила волонтер и зоозащитница Анна Пелепчук в Facebook .

Так, место происшествия прибыли волонтеры и полиция. Однако, все боялись взять в руки змею.

"Приехал знакомый, который разбирается в змеях, и оказалось, что она мертва и уже разлагается", - написала девушка.

По ее словам, полиция пытается выяснить, как питон попал на улицу и найти его владельца.

Также волонтер надеется, что найдут владельцев, которые не захотели похоронить змею, а просто выбросили на помойку.

В Черновцах на улице нашли настоящего питона (facebook.com/Анна Пелепчук)

Как пишет "АСС", в Госпродпотребслужбе области пообещали провести необходимые экспертизы и установить причину смерти пресмыкающегося.

По словам главного инспектора Госпродпотребслужби области Анжелы Косован, если выяснится, что животное просто выбросили владельцы, то их ждет ответственность.

К тому же питон - экзотическое животное. Поэтому существуют определенные правила содержания и сокрытия.

Как известно, общая длина питона колеблется от 3 до 12 м, некоторые порой достигают массы 100 кг.

Отметим, что они любят влажные тропические леса. Очень хорошо ползают по деревьям, большинство видов хорошо плавают. Питаются питоны различными позвоночными животными (грызунами, зайцами, ящерицами), обычно не более 10-15 кг, однако иногда добыча бывает гораздо больше.