У Чернівцях посеред вулиці знайшли справжнього пітона (фото)

У Чернівцях на вулиці виявили пітона. Зазначається, що змію знайшли вже мертвою.

Так, пітона знайшли на вулиці Пилипа Орлика, повідомила волонтерка та зоозахисниця Анна Пелепчук у Facebook .

Так, місце події прибули волонтери та поліція. Однак, усі боялися взяти в руки змію.

"Приїхав знайомий, який знається на зміях, і виявилось, що вона мертва і вже розкладається", - написала дівчина.

За її словами, поліція намагається з'ясувати, як пітон потрапив на вулицю та знайти його власника.

Також волонтерка сподівається, що знайдуть власників, які не захотіли поховати змію, а просто викинули на смітник.

У Чернівцях на вулиці знайшли справжнього пітона (facebook.com/Анна Пелепчук)

Як пише "АСС", у Держпродспоживслужбі області пообіцяли провести необхідні експертизи та встановити причину смерті плазуна.

За словами головного інспектора Держпродспоживслужби області Анжели Косован, якщо з'ясується, що тварину просто викинули власники, то на них чекає відповідальність.

До того ж пітон - екзотична тварина. Тому існують певні правила утримання та заховання.

Як відомо, загальна довжина пітона коливається від 3 до 12 м, деякі часом досягають маси 100 кг.

Зазначимо, що вони полюбляють вологі тропічні ліси. Дуже добре повзають по деревах, більшість видів гарно плавають. Харчуються пітони різними хребетними тваринами (гризунами, зайцями, ящірками), зазвичай не більше 10-15 кг, проте іноді здобич буває значно більшою.