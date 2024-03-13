Чернов розповів, як Голлівуд реагував на його промову на Оскарі

Реакція Голлівуда на промову Чернова

За словами українського режисера, на Оскарі він відчув "ідеальну" тишу.

"Я відчув, що в залі така тиша, що я міг почути удар шпильки об підлогу. Це була найбільша тиша, яку я чув у цій залі за всю церемонію", - пригадав він.

Чернов наголосив, що відчуває: так, його почули.

"І кілька людей сказали мені після церемонії, що вони плакали. І я був такий щасливий знати, що мої слова дійшли до їхніх сердець", - додав він.

Як Чернов готувався до промови на Оскарі

Режисер зізнався, що мав дуже багато пропозицій та ідей від різних людей з усієї країни - про що саме говорити під час церемонії на Оскарі 2024.

"І насправді було досить складно вирішити - що говорити. Є так багато речей, і ви повинні вкласти їх у ці 45 секунд, які ви маєте на сцені", - поділився він.

Українець додав, що до останнього моменту не був упевнений - що саме збирається сказати.

Чи підтримує Голлівуд Україну

Мстислав Чернов розповів також про підтримку України зірками Голлівуда на тлі повномасштабного вторгнення РФ і великої війни.

"Всі, з ким я спілкувався (на Оскарі, - Ред.) - режисери, актори - вони висловлювали підтримку Україні. Вони висловлювали занепокоєння тим, що зараз відбувається. І ця підтримка України провалюється. Це - те, що в голові людей", - підсумував режисер.

Що треба знати про "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" - документальний фільм українського військового кореспондента та письменника, відеографа Мстислава Чернова про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ до України.

Його було створено в 2023 році у співпраці Associated Press та Frontline.

Прем'єра стрічки відбулася 21 січня 2023 року на найбільшому в США фестивалі незалежного кіно Sundance, де він потрапив до конкурсної програми "Світове документальне кіно" і отримав Приз глядачів.

Крім того, стрічка отримала премію BAFTA у категорії "Найкращий документальний фільм" та номінацію в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою", виграла премію Гільдії режисерів Америки в категорії "Видатні режисерські досягнення в документалістиці".

В цілому, станом на січень 2024 року фільм отримав понад 20 нагород і 40 номінацій і став найбільш касовим українським документальним фільмом.