Чернов рассказал, как Голливуд реагировал на его речь на Оскаре

Реакция Голливуда на речь Чернова

По словам украинского режиссера, на Оскаре он ощутил "идеальную" тишину.

"Я почувствовал, что в зале такая тишина, что я мог услышать удар шпильки о пол. Это была самая большая тишина, которую я слышал в этом зале за всю церемонию", - вспомнил он.

Чернов подчеркнул, что чувствует: да, его услышали.

"И несколько человек сказали мне после церемонии, что они плакали. И я был так счастлив знать, что мои слова дошли до их сердец", - добавил он.

Как Чернов готовился к речи на Оскаре

Режиссер признался, что было очень много предложений и идей от разных людей со всей страны - о чем именно говорить во время церемонии на Оскаре 2024.

"И на самом деле было достаточно сложно решить - что говорить. Есть так много вещей, и вы должны вложить их в эти 45 секунд, которые у вас есть на сцене", - поделился он.

Украинец добавил, что до последнего момента не был уверен - что именно собирается сказать.

Поддерживает ли Голливуд Украину

Мстислав Чернов рассказал также о поддержке Украины звездами Голливуда на фоне полномасштабного вторжения РФ и большой войны.

"Все, с кем я общался (на Оскаре, - Ред.) - режиссеры, актеры - они выражали поддержку Украине. Они выражали обеспокоенность тем, что сейчас происходит. И эта поддержка Украины проваливается. Это - то, что в голове людей", - подытожил режиссер.

Что нужно знать про "20 дней в Мариуполе"

"20 дней в Мариуполе" - документальный фильм украинского военного корреспондента и писателя, видеографа Мстислава Чернова про осаду Мариуполя в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Он был создан в 2023 году в сотрудничестве Associated Press и Frontline.

Премьера ленты состоялась 21 января 2023 года на крупнейшем в США фестивале независимого кино Sundance, где он попал в конкурсную программу "Мировое документальное кино" и получил Приз зрителей.

Кроме того, лента получила премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм" и номинацию в категории "Лучший фильм на иностранном языке", выиграла премию Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".

В целом, по состоянию на январь 2024 года фильм получил более 20 наград и 40 номинаций и стал самым кассовым украинским документальным фильмом.