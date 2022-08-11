В Черногории персонал кафе носит символику российских оккупантов: детали громкого скандала

"С середины марта российское правительство использует этот символ для провоенной пропаганды, и его поддержали сторонники пропутинской политики в Черногории", - говорится в публикации.

Отметим, что парламент Черногории ранее осудил войну РФ против Украины, и в конце июля была принята соответствующая резолюция. Также еще весной прошлое правительство страны присоединилось к санкциям ЕС против России.

При этом в Черногории время от времени вспыхивают скандалы, связанные с заведениями, администрация которых по-хамски относится к клиентам из Украины и проявляет лояльное отношение к российским захватчикам.

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Реакция украинского посольства

На крайнюю ситуацию с "путинцами" из общепита "Руски Бар" уже отреагировало посольство Украины в Черногории.

Дипломатическое ведомство направило ноту в соответствующие органы власти Черногории. Теперь ждет официальной реакции.

"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общественного питания настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", - подчеркивается в заявлении посольства на странице в Facebook.

Официанты черногорского кафе "Руски Бар" носят форму с символом российских оккупантов (фото: pobjeda.me)

В интернете шеймят барных фанатов "русского мира"

Пользователи сети тоже не остались в стороне, и на Facebook-странице черногорского кафе "Руски Бар" посыпались возмущенные и гневные комментарии.

Сначала админы странички заведения пытались "отшутиться" относительно истории с позорной символикой на одежде официантов, но затем замолкли под шквалом осуждающих комментов от юзеров из разных стран.

Люди обвиняют администрацию заведения в поддержке военных преступлений, предупреждают об ответственности и возможности для бара разделить судьбу Москвы в 1812 году, называют пособниками нацизма, постят фото разбомбленных и разрушенных российскими оккупантами городов Украины, посылают вслед за российским военным кораблем...

Фото: скриншот комментариев facebook.com/RuskiBarPodgorica

Тут стоит отметить, что нынешняя история с "зэшкой" на униформе официантов кафе "Руски Бар" в Подгорице - не случайность. На Фейсбуке заведения можно увидеть и другой пропагандистский контент, есть различные фото с изображением "флагов" российско-террористических группировок на Донбассе, опять символика захватчиков "Z" в контексте угрозы вторжения в Призрен - город в частично признанном Косово, и так далее.

Такой контент можно увидеть на страничке скандального бара в Черногории (фото: facebook.com/RuskiBarPodgorica)

В каких странах запрещена символика российских оккупантов

После полномасштабного нападения РФ на Украину в качестве международного ответа на агрессию и пропаганду войны ряд государств Европы запретили использование символов "Z" и "V", что оккупанты используют для обозначения своей военной техники и войск, участвующих в интервенции.

Так, они попали под табу в Чехии, где символика была классифицирована как эквивалент нацистской свастики.

В Германии - тоже запрещено, и нарушителям грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

В Польше за использование символы в поддержку агрессии РФ против Украины, грозит до 2 лет тюрьмы.

В Казахстане и Кыргызстане российская военная символика также запрещена для публичного использования.

Латвия признала эти латинские буквы символами прославления военной агрессии и военных преступлений, запретила их публичное использование, приравняв к нацистской свастике.

В Литве и Молдове запрещено использование этих двух символов, а также и георгиевской ленты, что российские оккупанты и их бандформирования используют в Украине еще с 2014-го.

В Эстонии аннулируют визы россиянам с георгиевскими лентами символикой российских захватчиков "Z" или "V".

Что касается Украины, то Верховная Рада проголосовала за запрет российской оккупационной символики в апреле.