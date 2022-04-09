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В Эстонии начали аннулировать визы лицам с символикой в ​​поддержку войны

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Таллинн, Суббота 09 апреля 2022 14:48
В Эстонии начали аннулировать визы лицам с символикой в ​​поддержку войны Фото: В Эстонии начали аннулировать визы лицам с символикой в ​​поддержку войны (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Эстонии пограничники начали активно контролировать использование символики, поддерживающей войну России против Украины, на восточной границе страны. При необходимости пограничники будут аннулировать визы нарушителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Так, в Эстонии и при пересечении границы запрещено демонстрировать георгиевские ленты или другие символы, используемые Россией в войне в Украине - например, буквы Z или V.

Пограничники уже успели аннулировать визы нескольких человек.

"Мы привлекаем внимание к разным вещам: пресловутой звезде Z, георгиевским ленточкам, форме российской армии. Такие вещи всегда привлекают наше внимание и приводят к тому, что человек, имеющий такие знаки отличия, направляется для дальнейшей проверки и тщательного собеседования. В ходе интервью выяснится, что будет с ним или с ней дальше", - пояснил Питер Маран, руководитель Юго-Восточного пограничного пункта Эстонии.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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