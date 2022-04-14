Рада запретила символику, которую используют российские оккупанты в Украине

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, запрещающий символику, которые используют оккупанты в войне против Украины. Документ поддержали 354 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Законопроект №7214 внесен в Раду 26 марта текущего года. Комитет по гуманитарной и информационной политике рекомендовал принять документ во втором чтении.

Речь идет о законопроекте №7214 "Запрет символики, которая используется вооруженными силами оккупанта в войне против Украины". Документ принят во втором чтении 354 депутатами.

Напомним, сегодня Молдова запретила использование георгиевских лент, символов "Z" и "V", а также любых знаков, которые ассоциируются с развязанной Россией войной в Украине.

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