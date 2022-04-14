ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рада запретила символику, которую используют российские оккупанты в Украине

Новина українською →
Киев, Четверг 14 апреля 2022 18:12
Рада запретила символику, которую используют российские оккупанты в Украине Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, запрещающий символику, которые используют оккупанты в войне против Украины. Документ поддержали 354 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Речь идет о законопроекте №7214 "Запрет символики, которая используется вооруженными силами оккупанта в войне против Украины". Документ принят во втором чтении 354 депутатами.

Законопроект №7214 внесен в Раду 26 марта текущего года. Комитет по гуманитарной и информационной политике рекомендовал принять документ во втором чтении.

Напомним, сегодня Молдова запретила использование георгиевских лент, символов "Z" и "V", а также любых знаков, которые ассоциируются с развязанной Россией войной в Украине.

Война России против Украины идет 50-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине