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Черногория начала замораживать недвижимость россиян

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Черногория, Четверг 28 июля 2022 10:00
Черногория начала замораживать недвижимость россиян Фото: Черногория замораживает недвижимость граждан РФ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство иностранных дел Черногории заявило, что власти заморозили имущество двух российских граждан в соответствии с санкциями Европейского союза в отношении России, введенным после ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight.

Управление имущества Черногории заблокировало недвижимость неназванного гражданина России в Жабляке и российского политика Марата Баширова в прибрежном курорте Будва. Баширов является лидером пророссийских сепаратистов в Луганской области на востоке Украины.

В апреле правительство подтвердило выполнение санкций Евросоюза против России, к которым Черногория присоединилась 1 марта. В соответствии с ограничительными мерами Черногория запретила российским пролетам свое воздушное пространство и доступ к своим аэропортам, а также прекратила операции с Центральным банком России.

Черногория также присоединилась к запрету SWIFT в отношении семи российских банков, заморозив имущество граждан России и Украины, включенных в ограничительные списки ЕС, и приостановив вещание российских государственных СМИ.

В течение многих лет Черногорию называли "российским VIP-курортом" - излюбленным местом отдыха российских олигархов. По некоторым данным, более 40% недвижимости в Черногории принадлежит россиянам, в том числе некоторым бывшим политикам и миллиардерам.

В июле Центральный банк Черногории заявил, что россияне по-прежнему являются крупнейшими покупателями недвижимости в стране, после того как с февраля они купили недвижимость на 20 млн евро.

Отметим, в апреле в Черногории было утверждено новое проевропейское правительство. Премьер-министр Дритан Абазович заявил, что ключевой целью Кабмина будет разблокировать реформы для вхождения в Европейский союз.

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