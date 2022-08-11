У Чорногорії персонал кафе носить символіку російських окупантів: деталі гучного скандалу

"З середини березня російський уряд використовує цей символ для провоєнної пропаганди, і його підтримали прихильники пропутінської політики в Чорногорії", - йдеться в публікації.

Зазначимо, що парламент Чорногорії раніше засудив війну РФ проти України, і в кінці липня була ухвалена відповідна резолюція. Також ще навесні минулий уряд країни приєднався до санкцій ЄС проти Росії.

При цьому в Чорногорії час від часу спалахують скандали, пов'язані із закладами, адміністрація яких по-хамськи ставиться до клієнтів з України та проявляє лояльне ставлення до російських загарбників.

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Реакція українського посольства

На крайню ситуацію з "путінцями" із громадського харчування "Руски Бар" вже відреагувало посольство України в Чорногорії.

Дипломатичне відомство направило ноту у відповідні органи влади Чорногорії. Тепер чекає офіційної реакції.

"Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу", - наголошується в заяві посольства на сторінці в Facebook.

Офіціанти чорногорського кафе "Руски Бар" носять форму з символом російських окупантів (фото: pobjeda.me)

В інтернеті шеймять барних фанатів "русского мира"

Користувачі мережі теж не залишилися осторонь, і на Facebook-сторінці чорногорського кафе "Руски Бар" посипалися обурені та гнівні коментарі.

Спочатку адміни сторінки закладу намагалися "віджартуватися" щодо історії з ганебною символікою на одязі офіціантів, але потім замовкли під шквалом засуджуючих коментів від користувачів з різних країн.

Люди звинувачують адміністрацію закладу в підтримці воєнних злочинів, попереджають про відповідальність і можливість для бару розділити долю Москви в 1812 році, називають поплічниками нацизму, постять фото розбомблених і зруйнованих російськими окупантами міст України, посилають слідом за російським військовим кораблем...

Фото: скріншот коментарів facebook.com/RuskiBarPodgorica

Тут варто зауважити, що нинішня історія із "зешкою" на уніформі офіціантів кафе "Руски Бар" в Подгориці - не випадковість. На Фейсбуці закладу можна побачити й інший пропагандистський контент, є різні фото із зображенням "прапорів" російсько-терористичних угруповань на Донбасі, знову символіка загарбників "Z" в контексті загрози вторгнення в Призрен - місто в частково визнаному Косові, і так далі.

Такий контент можна побачити на сторінці скандального бару в Чорногорії (facebook.com/RuskiBarPodgorica)

У яких країнах заборонена символіка російських окупантів

Після повномасштабного нападу РФ на Україну в якості міжнародної відповіді на агресію і пропаганду війни ряд держав Європи заборонили використання символів "Z" і "V", що окупанти використовують для позначення своєї військової техніки та військ, що беруть участь в інтервенції.

Так, вони потрапили під табу в Чехії, де символіка була класифікована як еквівалент нацистської свастики.

У Німеччині - теж заборонено, і порушникам загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

У Польщі за використання символів на підтримку агресії РФ проти України, загрожує до 2 років в'язниці.

У Казахстані та Киргизстані російська військова символіка також заборонена для публічного використання.

Латвія визнала ці латинські букви символами прославлення військової агресії та воєнних злочинів, заборонила їх публічне використання, прирівнявши до нацистської свастики.

У Литва та Молдові заборонено використання цих двох символів, а також і георгіївської стрічки, що російські окупанти та їх бандформування використовують в Україні ще з 2014-го.

В Естонії анулюють візи росіянам з георгіївськими стрічками символікою російських загарбників "Z" або "V".

Що стосується Україна, то Верховна Рада проголосувала за заборону російської окупаційної символіки у квітні.