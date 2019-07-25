В Чернобыле снова собирают радиоактивную чернику: все подробности

В зоне чернобыльской АЭС полиция задержала сборщиков черники. Люди пытались вынести из зоны отчуждения 21 килограмм ягод. Предприимчивыми дельцами оказался 18-летний парень и 44-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Отмечается, что люди проникли на отчужденную территорию незаконно. Их задержали недалеко от села Ясень.

"Обнаружили двух нарушителей радиационной безопасности во время патрулирования работники полиции совместно с военнослужащими пограничной службы Украины вблизи села Ясень. Жители Полесского района, 18-летний парень и 41-летняя женщина, незаконно проникли на отчужденную территорию зоны ЧАЭС с целью сбора ягод – черники. Работники полиции изъяли у граждан емкости и лесные ягоды, общей массой 21 кг", – сообщили в полиции.

Фото: Черника из зоны отчуждения (Нацполиция)

В полиции отметили, что в отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 461 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КоАП.

Фото: В отношении нарушителей составлены протоколы (Нацполиция)

Как ранее мы писали, Национальная академия наук США опубликовала исследование, в котором назвала место, где радиация во много крат сильнее, чем в Чернобыле и на японской Фукусиме.

А также рассказывали о том, что найдено еще одно место страшной радиации времен СССР.