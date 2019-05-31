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Как радиация на самом деле повлияла на людей после взрыва на ЧАЭС: ответ врачей

STYLERЖизнь    31.05.2019 - 20:15
Как радиация на самом деле повлияла на людей после взрыва на ЧАЭС: ответ врачей
Иллюстративное фото (mchs.gov.ru)

Сериал "Чернобыль" снова напомнил о техногенной катастрофе 26 апреля 1986 года

Взрыв на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, про события которого рассказывает сериал "Чернобыль" канала HBO, выбросил в воздух огромное количество радиоактивных материалов. В последующие минуты и годы около 530 тысяч ликвидаторов тушили пожары и вычищали ядовитый мусор. По данным Всемирной организации здравоохранения, эти ликвидаторы, которые работали между 1987 и 1990 годами, подвергались воздействию высоких уровней радиации, в среднем около 120 миллизивертов, что в тысячу раз мощнее, чем обычная рентгенография грудной клетки, которая дает излучение на уровне 0,1 миллизиверта. И некоторые из самых первых ликвидаторов подвергались астрономически более высоким уровням, пишет Fox News

Руководитель отделения неотложной медицинской помощи в Медицинской школе Рутгерс в Нью-Джерси (США) Доктор Льюис Нельсон рассказал, что происходит с организмом человека при воздействии такого высокого уровня радиации. По его словам, это словно зайти в гигантский мощный рентгеновский аппарат, в котором радиация стреляет повсюду. Разница в том, что в этом случае большая часть излучения состояла из более разрушительного типа излучения, чем рентгеновские гамма-лучи, которые используют в медицине.

Проходя через тело гамма-лучи приводят к ионизации. Они выбивают электроны из атомов в человеческих молекулах, что нарушает химические связи и повреждает ткани. Высокий уровень ионизации вызывает "лучевую болезнь", которая появилась у 134 ликвидаторов в Чернобыле. 28 человек из их числа умерли. Эти люди получили облучение на уровне от 8 тысяч до 16 тысяч миллизивертов, что в сравнении равно 80-160 тысячам рентгеноскопий.

Как радиация на самом деле повлияла на людей после взрыва на ЧАЭС: ответ врачей

Фото: 33 года назад произошла авария в Чернобыле на ЧАЭС

Как рассказал Нелсон, лучевая болезнь главным образом проявляется в пищеварительном тракте и костном мозге. В этих частях тела человека, где клетки делятся очень быстро, ДНК распадается. Именно поэтому радиационная терапия поражает раковые клетки, так как они также очень быстро делятся.

Через несколько часов после облучения у людей с лучевой болезнью начинают появляться симптомы, такие как диарея и рвота. Когда клетки не делятся должным образом, слизистая оболочка пищеварительного тракта распадается, выпуская в кровообращение клетки и бактерии, живущие в кишечнике. Нелсон отмечает, что это может "подкосить" даже здорового человека. Но поскольку радиация также останавливает производство белых кровяных телец в костном мозге, иммунная система не может бороться с инфекцией. Поэтому люди с лучевой болезнью часто умирают от заражения крови за считанные дни.

Также высокий уровень радиации может оставить на теле ожоги, которые появляются за считанные минуты или часы после облучения. Нелсон сравнивает их с солнечными ожогами. Также он рассказал, что костному мозгу удается выжить еще несколько дней. Это означает, что возникает скрытый период, когда пострадавшему человеку кажется, становится лучше. А потом проявляется заражение крови.

Люди, которым удалось пережить лучевую болезнь после катастрофы на ЧАЭС, потом еще годы проходили реабилитацию. У многих из них появилась катаракта из-за того, что радиация повредила их глазные роговицы. 

В случае большинства из тех, кто пережил катастрофу, результаты облучения проявились только через несколько лет. Так, одним из главных последствий был повышенный риск заболевания раком.

Трудно назвать число людей, пострадавших таким образом от взрыва на ЧАЭС. По некоторым оценкам, около 270 тысяч жителей Украины, России и Беларуси не заболели бы раком, если бы не было катастрофы на станции.

Как радиация на самом деле повлияла на людей после взрыва на ЧАЭС: ответ врачей

Фото: катастрофа на ЧАЭС

Как сообщалось, ученый показал шокирующие фотографии животных, которые живут в лесах Чернобыля.

Также мы писали о том, что режиссер сериала "Чернобыль" сделал откровенное признание об Украине.

Напомним, что ученые проверили Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в "зоне отчуждения", чтобы провести учет животных и птиц.

Режиссер сериала "Чернобыль" сделал откровенное признание об Украине В Чернобыле нашли неизвестные ранее "горячие" радиационные точки
Новости Украины ЧАЭСЧернобыльрадиация
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