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Опаснее Чернобыля и Фукусимы: ученые обнаружили еще одно место с радиацией

STYLERЖизнь    18.07.2019 - 17:25
Опаснее Чернобыля и Фукусимы: ученые обнаружили еще одно место с радиацией
Жуткая радиация на Маршалловых островах (Коллаж РБК-Украина)

На Маршалловых островах испытывали ядерное оружие и первую водородную бомбу

Национальная академия наук США опубликовала исследование, в котором назвала место, где радиация во много крат сильнее, чем в Чернобыле и на японской Фукусиме. Это Маршалловы острова, где в период с 1946 по 1958 годы проводились масштабные ядерные испытания. На данный момент там самый высокий уровень радиации на планете. Об этом пишет издание The Sun.

Республика Маршалловы острова расположена в Тихом океане, между Гавайями и Филиппинами. Она располагается на 29 атоллах, 5 коралловых островах и имеет вид сплошного или разорванного кольца с лагуной внутри. Общая площадь суши составляет 181 км. На ней проживает не менее 57 тысяч человек.

Ученые из Колумбийского университета взяли пробы почвы на четырех необитаемых атоллах и обнаружили, что концентрация радиоактивных изотопов в почве значительно выше, чем на территории ЧАЭС и возле Фукусимы.

В период с 1946 по 1958 год США провела не менее 67 испытаний ядерных оружий на нескольких атоллах. Известно, что в тот период большая часть местной флоры и фауны была уничтожена, а вместо коренных растений были посажены плантации кокосовой пальмы и хлебного дерева. В 1954 году один из атоллов был полностью уничтожен испытанием первой водородной бомбы "Браво". Взрыв по своей мощи превысил взрыв в Хиросиме в 1000 раз, а осадки потом выпали на все соседние острова.

Исследования почвы, которые провели недавно, были нужны для того, чтобы определить, есть ли возможность заселения еще нескольких атоллов. Для исследования пробы брали на Бикини, Эниветоке, Ронгелапе и Утирике. Все эти атоллы пострадали от радиоактивных испытаний. Концентрация плутония на Бикини была зафиксирована в 1000 раз выше, чем на Чернобыльской АЭС.  Также гамма-излучения были обнаружены на островах Енджеби и Наэн.

По словам ученых, все эти атоллы и острова абсолютно непригодны для проживания людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернобыле нашли предмет с убийственной радиацией.

А также рассказывали о том, что найдено еще одно место страшной радиации времен СССР.

Нахлынули воспоминания: ликвидатор ЧАЭС покончил жизнь самоубийством Фонит, как ядерный реактор: в Чернобыле нашли особо опасный предмет (фото)
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