В Чорнобилі знову збирають радіоактивну чорницю: усі подробиці

У зоні чорнобильської АЕС поліція затримала збирачів чорниці. Люди намагалися винести з зони відчуження 21 кілограм ягід. Заповзятливими ділками виявився 18-річний хлопець та 44-річна жінка. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Київської області.

Відзначається, що люди проникли на незаконно відчужену територію. Їх затримали поблизу села Ясень.

"Виявили двох порушників радіаційної безпеки під час патрулювання працівники поліції спільно з військовослужбовцями прикордонної служби України поблизу села Ясень. Жителі Поліського району, 18-річний хлопець та 41-річна жінка, незаконно проникли на відчужену територію зони ЧАЕС з метою збору ягід – чорниць. Працівники поліції вилучили у громадян ємкості і лісові ягоди, загальною вагою 21 кг", – повідомили в поліції.

Фото: Чорниця із зони відчуження (Нацполиция)

У поліції зазначили, що стосовно правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 461 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" Кпап.

Фото: відносно порушників складено протоколи (Нацполиция)

Як раніше ми писали, Національна академія наук США опублікувала дослідження, в якому назвала місце, де радіація у багато крат сильнішее, ніж у Чорнобилі і на японській Фукусімі.

А також розповідали про те, що знайдено ще одне місце страшної радіації часів СРСР.