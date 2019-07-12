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В 800 раз превышает норму: найдено еще одно место страшной радиации времен СССР

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 11:26
В 800 раз превышает норму: найдено еще одно место страшной радиации времен СССР
Найдено еще одно место с сильной радиацией (kick.media)

Утечка происходит с 1989 года и продолжается до сих пор

Найдено еще одно место, где очень сильный радиационный фон превышает норму в 800 раз. Это атомная субмарина "Комсомолец", которая затонула в Норвежском море в 1989 году. Во время трагедии на борту было 42 моряка, и они все погибли. Находку обнаружили норвежские исследователи, сообщает BBC.

После того, как субмарина затонула, была обнаружена утечка – из вентиляционной трубы в воду начал попадать радиоактивный цезий. Однако исследователи, которые обследовали это место, сообщили, что цезий попадает в холодную арктическую воду, которая его нейтрализует, и поэтому опасности нет.

На данный момент субмарина находится на глубине 1680 метров и вокруг нее совершенно нет рыбы. Она относится к классу К-278 и затонула вместе с двумя торпедами, на которых есть ядерные боеголовки с плутонием. Аппарат дистанционного управления Норвегии осмотрел судно и зафиксировал серьезное повреждение и утечку радиации, которое в 800 раз превышает норму. Как показали образцы воды вблизи затонувшей субмарины – радиационный фон есть только непосредственно возле самого судна.

Затонувшая атомная субмарина "Комсомолец" (YouTube/havforskningen)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Чернобыле нашли предмет с убийственной радиацией. Он находится в открытом доступе.

А также рассказывали о том, что Кравчук раскрыл неизвестные подробности аварии на ЧАЭС.

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