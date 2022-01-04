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В Чернобыле показали животных, которые в заснеженном лесу вышли на поиск еды

Автор: Роман Мирончук

В Чернобыльском заповеднике показали животных, которые в заснеженном лесу ищут еду. Фотографию удалось с делать с помощью фотоловушки.

Снимок оленей опубликовали на Facebook-странице Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Праздники по праздникам, а на работу, прогулку или поиск пищи выйти надо… Фотография с фотоловушки", - говорится в сообщении.

Олени в Чернобыле попались на фотоловушку (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Отметим, что фотоловушка или лесная камера предназначена для съемки животных без участия человека. В ней есть автоматический запуск, который срабатывает от датчика движения. Современные цифровые фотоловушки обладают также функцией видеокамеры.

Напомним, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник находится на территории Иванковского и Вышгородского районов. Его площадь составляет 226964,7 га.

Он был основан в 2016 году и занимает пойму и долину реки Припять, а также включает ее притокиː Уж и Брагинка. Кроме того заповедник является местом гнездования и миграции свыше 250 видов птиц.

Недавно на объектив фотоловушек в Чернобыле попались довольно крупная косуля и рыжая лисица, которые отправились "ловить солнце".

Ранее в фотоловушку Чернобыля "доскакал" один из постоянных обитателей - заяц, который обычно активен ночью.

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Чернобыльживотные