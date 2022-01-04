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У Чорнобилі показали тварин, які в засніженому лісі вийшли на пошук їжі

Автор: Роман Мирончук

У Чорнобильському заповіднику показали тварин, які в засніженому лісі шукають їжу. Фотографію вдалося з робити за допомогою фотопастки.

Знімок оленів опублікували на Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Свята у свята, а на роботу, прогулянку або пошук їжі вийти треба... фотографія з фотопастки", - йдеться в повідомленні.

Олені в Чорнобилі попалися на фотопастку (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Зазначимо, що фотопастка або лісова камера призначена для зйомки тварин без участі людини. У ній є автоматичний запуск, який спрацьовує від датчика руху. Сучасні цифрові фотопастки володіють також функцією відеокамери.

Нагадаємо, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник знаходиться на території Іванківського та Вишгородського районів. Його площа становить 226964,7 га.

Він був заснований в 2016 році і займає заплаву і долину річки Прип'ять, а також включає її притокиː Уж і Брагинка. Крім того заповідник є місцем гніздування та міграції понад 250 видів птахів.

Нещодавно на об'єктив фотопасток в Чорнобилі попалися досить велика козуля і руда лисиця, які вирушили "ловити сонце".

Раніше в фотопастку Чорнобиля "доскакав" один з постійних мешканців - заєць, який зазвичай активний вночі.

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