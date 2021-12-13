В фотоловушку Чернобыля "доскакал" один из постоянных обитателей: обычно активен ночью

В Чернобыльском заповеднике наступила настоящая зима, а вместе с этим животные продолжают наслаждаться жизнью. Так, серый заяц попал в объективы фотоловушек.

Для сравнения на страничке опубликовали две фотографии серого животного - с лета и зимы.

В Чернобыльском заповеднике скачет заяц (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что нам известно о сером зайце

В Украине это животное не охраняется. Это обычный охотничий вид. В последнее время он стал малочисленным преимущественно по причине перехода сельского хозяйства на высокоинтенсивные технологии выращивания подсолнечника и кукурузы.

Заяц серый или как его еще называют, русак – широко распространенный вид в Чернобыльском заповеднике.

Заяц предпочитает местность, где сельскохозяйственные угодья занимают 50% и более, а также места с таким микрорельефом, где толщина снега не превышает 30 см. Заяц очень активен круглый год. Но больше всего он любит ночь, в это время он активно передвигается и ищет еду. Днем он обычно прячется от хищников в своей норе.

Передвигается серенький обычно прыжками, оставляя после себя характерные следы.