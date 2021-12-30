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В Чернобыле показали восхитительные фото, как ловят солнце животные, которые не заснули зимой

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Чернобыль, Четверг 30 декабря 2021 13:01
В Чернобыле показали восхитительные фото, как ловят солнце животные, которые не заснули зимой Фото: зимний Чернобыльский заповедник (facebook.com/zapovidnyk2018 / Денис Вишневский)
Автор: Владимир Костырин

В Чернобыльском заповеднике продемонстрировали красоту солнца и животных, которых зимняя пора года не вогнала в спячку, и они вышли погреться в лучах светила.

Кадры 30 декабря опубликованы на Facebook-странице Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника.

На фото показано, как солнце, похожее то на огромную сияющую звезду, то на раскаленный огненный шар, привлекает своим светом зверей - настоящих хозяев здешних лесов и полей.

"Таким небесное светило может быть над Заповедником: солнце-звезда, под ритм движения которого - восток-запад - инстинктивно подстраиваются звери. Те, кто не заснул зимой, тянутся к его теплу, чтобы поймать скупые лучи золотого диска где-то за лесом", - подписаны кадры.

Также в Чернобыльской зоне отчуждения отметили, что звери чувствуют, что самая длинная ночь уже прошла (напомним, что в 2021 году зимнее солнцестояние пришлось на 21 декабря), и теперь все ближе "пора возрождения, обновления и буйства жизни".

На снимках показаны довольно крупная косуля и рыжая лисица, которые отправились "ловить солнце" и попались на объектив фотоловушек.

В Чернобыле показали восхитительные фото, как ловят солнце животные, которые не заснули зимойВ Чернобыле показали восхитительные фото, как ловят солнце животные, которые не заснули зимойВ Чернобыле показали восхитительные фото, как ловят солнце животные, которые не заснули зимой

Животные в Чернобыльском заповеднике вышли греться в лучах декабрьского солнца (фото: facebook.com/zapovidnyk2018 / Станислав Гуменюк)

Кстати, совсем недавно в Чернобыльской зоне также показывали другие снимки, сделанные ранее в декабре - и зимней природы, не затронутой вмешательством человека, и обитателей заснеженного заповедника в лесных чащах, на водоемах и даже на дорогах. Среди них, среди прочего, лисицы, выдра, лоси, бык, рыси (их насчитали 11 в заповеднике, и каждой уже дали имена)...

В Чернобыле показали восхитительные фото, как ловят солнце животные, которые не заснули зимойВ Чернобыле показали восхитительные фото, как ловят солнце животные, которые не заснули зимойВ Чернобыле показали восхитительные фото, как ловят солнце животные, которые не заснули зимойВ Чернобыле показали восхитительные фото, как ловят солнце животные, которые не заснули зимойВ Чернобыле показали восхитительные фото, как ловят солнце животные, которые не заснули зимойВ Чернобыле показали восхитительные фото, как ловят солнце животные, которые не заснули зимой

Животные в Чернобыльском заповеднике и красота зимней природы (фото: facebook.com/zapovidnyk2018 / Денис Вишневский / Сергей Домашевский)

Напомним, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник расположен на земле под Администрацией Чернобыльской зоны отчуждения и безусловного отселения на территории Иванковского и Полесского районов.

Этот крупнейший по площади объект природно-заповедного фонда Киевской области был основан 26 апреля 2016 года.

Добавим также, перед этим в Чернобыле показали "водные развлечения" забавного хищника.

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