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В Чернобыле показали птицу редкой красоты, которая очень боится людей (фото)

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Чернобыль, Пятница 18 февраля 2022 13:57
В Чернобыле показали птицу редкой красоты, которая очень боится людей (фото) Рябчик в Чернобыле попал в объективы фотокамер (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике в объективы фотокамер попала красивая, но очень боязливая птица. Речь идет о рябчике.

Его снимки опубликовали на странице заповедника в Facebook.

"Обследуя заповедные леса, ученые встречают разных птиц. Среди них – рябчик лесной – довольно пугливый пернатый, который скрывается или убегает, как только заметит незнакомый объект", - написал автор под фото.

В Чернобыле показали птицу редкой красоты, которая очень боится людей (фото)В Чернобыле показали птицу редкой красоты, которая очень боится людей (фото)В Чернобыле показали на фото рябчика (фото: Сергей Домашевский)

Что мы знаем о рябчиках

Большую часть времени в теплое время года рябчик проводит на земле. Рябчик, подобно тетереву и глухарю, взлетает с громким шумом и хлопаньем крыльев, но летит беззвучно, держась на высоте середины деревьев. Вспугнутая птица обычно быстро делает поворот и скрывается в ветвях, затаиваясь.

Гнездится рябчик на земле, гнездо - это обычно ямка в углублении под стволом дерева, кустом, валежником, часто с сухими листьями. Самка на гнезде сидит плотно.

В зависимости от типа леса, в котором живут рябчики, и соответствующего подвида этих птиц, их окрас имеет многочисленные вариации оттенков серого и рыжего.

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