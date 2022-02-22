У Чорнобилі показали "прикрасу заповідника". Ви тільки погляньте на цих звірів-малюків
У Чорнобильському заповіднику в камеру фотопасток потрапили тварини, які понад півстоліття тому зникли з дикої природи, але знайшли свій притулок в нашій зоні відчуження. Йдеться про коней Пржевальського, а вірніше, про їх потомство.
Знімок малюків показали на офіційній сторінці заповідника в Facebook.
"Ми знаємо, що ви любите коней Пржевальського. Але їх малюки, ніби іграшкові конячки - милота зашкалює. Кадр з фотопастки", - підписали миле фото.
Лоша коня Пржевальського потрапив на фото в Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
У коментарях підписники відзначили, що так приємно спостерігати, що життя триває.
- Як приємно, що життя продовжується.
- Гарнюні, аж цмокнути хочеться.
- Красені!
- Красені!!! Прикраса Чорнобильського заповідника.
Що ми знаємо про цих тварин
Останній раз в дикій природі цих тварин бачили в 1969 році в середовищі їх проживання - Монголії. Чисельність коней почала різко скорочуватися взимку 1944-1945 років через люті морози (температура досягала 40 градусів і нижче) і бурани.
Кінь Пржевальського з'явився в Чорнобильській заповідній зоні понад 15 років тому. Тоді в якості експерименту привезли 36 тварин, а до 2008 року їх популяція подвоїлася. Вже в 2018 році поголів'я коней тут становило 110 особин. На щастя, зараз вони розмножуються.
Як ми раніше писали, у Чорнобилі показали птаха рідкісної краси, яка дуже боїться людей.