У Чорнобилі показали допитливих тварин, які люблять спостерігати за людьми

У Чорнобильському заповіднику тварини відчувають себе дуже комфортно, адже вони захищені від людини і шкоди, яку вона може приносити. Чотириногі вчаться довіряти нам, а деякі з цікавістю нас вивчають. Таких диво-тварин - лосів, або як їх називають - сохатих, показали на фото співробітники заповідної зони.

"Хто за ким спостерігає?"- підписані цікаві знімки.

За словами співробітників заповідної зони, працюючи в заповідних лісах, вчені нерідко бачать різних тварин. Особливо частими є зустрічі з копитними - оленями, сарнами, лосями.

Фото: Лосі люблять позувати на камеру (facebook.com/zapovidnyk2018)

Якщо олені і сарни - дуже полохливі, то лосі із задоволенням розглядають людей, які навідуються до них в гості.

"Сохаті - менш полохливі і можуть здалеку спокійно спостерігати за діями людей. А люди думають, що це вони - спостерігачі..." - підписані кадри з симпатичними тваринами.

У Чорнобилі показали на фото дивовижних тварин (facebook.com/zapovidnyk2018)