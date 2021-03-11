В Чернобыле покрасовались перед камерой исчезнувшие животные
В Чернобыльском заповеднике обитают уникальные животные, которые исчезли в дикой природе, но очень хорошо чувствуют себя на территории нашего заповедника. Речь идет об украинских лошадях Пржевальского, которых в зоне отчуждения более ста особей.
Фото красавцев появилось на странице Facebook Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника.
Лошади одного из табунов радуются приходу весне и с удовольствием позируют на камеру местным фотографам.
"Сонце низенько,
Вечір близенько,
Спішу до тебе,
Лечу до тебе,
Моє серденько!" - подписали красивейшие кадры авторы поста.
Лошади Пржевальского позируют на фото (facebook.com/zapovidnyk2018)
К слову, последний раз в дикой природе этих животных видели в 1969 году в Монголии. Численность лошадей начала резко сокращаться зимой 1944-1945 годов, которая отличалась весьма суровыми морозами (ниже -40 °C) и ежедневно свирепствовавшими буранами.
Чернобыльские лошади Пржевальского радуются солнцу (facebook.com/zapovidnyk2018)
Лошадь Пржевальского - это подвид дикой лошади. Более 15 лет назад в Чернобыльскую заповедную зону в качестве эксперимента привезли 36 животных, к 2008 году их популяция удвоилась, уже в 2018 году поголовье лошадей тут составляло 110 особей.
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