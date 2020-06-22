В Чернобыле было несколько скрытых аварий: СБУ рассекретила данные КГБ

В Чернобыле ранее были скрытые аварии (коллаж: РБК-Украина)

В СБУ рассказали о скрытых авариях на ЧАЭС

СБУ обнародовала неизвестные данные о строительстве "Саркофага" и аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Данная информация появилась во втором сборнике "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии".

Презентация книги прошла в зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Книга содержит документы, в которых рассказывается о периоде от начала 1970-х и до ноября 1986 года, когда был ввод в эксплуатацию объекта "Укрытие" после катастрофы на ЧАЭС.

В книге представлены 229 документов, многие из которых публикуются впервые. В архивах говорится о том, что аварии на Чернобыльской атомной электростанции случались и до апреля 1986 года. Но эти данные скрывались.

Директор Отраслевого госархива СБУ и один из авторов издания Андрей Когута отметил, что в книге есть транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, первое сообщение о трагедии, а также информация о том, как начиналось расследование и строительство "Саркофага".

Авторы издания заявили, что эта книга поможет лучше понять катастрофу на ЧАЭС и что ей предшествовало. Стоит отметить, что это продолжение сери книг, первая из которых была опубликована в 2019 году.

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Автор: Роман Мирончук