В Чернобыльской зоне смягчили ограничения и открыли новые маршруты для туристов

Чернобыльская зона отчуждения (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

В Чернобыльской зоне отчуждения для туристических экскурсий сняли ряд карантинных ограничений

В Чернобыльской зоне отчуждения открыли для посетителей еще два туристических маршрута в условиях карантина и смягчили ограничительные требования относительно количества участников экскурсий.

Об этом Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения проинформировало на своем сайте.

Теперь число посетителей в организованных группах увеличено с 10 до 50 человек в составе одной группы.

Кроме того, в Зоне увеличили количество дней пребывания с ознакомительной целью на период действия адаптивного карантина - с 1 до 5 суток (как это было раньше).

Также произошли изменения в маршрутах. В частности, к ранее разрешенным локациям, среди которых КПП "Дитятки", село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС, добавили еще два.

Доступным для посетителей также стали:

маршрут №9 (город Чернобыль - село Красное)

(город Чернобыль - село Красное) и маршрут №13 (город Чернобыль - село Опачичи - село Куповатое).

Ознакомиться с разрешенными маршрутами подробнее можно по этой ссылке.

Отметим, что все водные экскурсии в Чернобыльской Зоне в настоящее время остаются закрытыми. Речь идет в целом о 8 таких маршрутах.

Обязательные условия для посещения Зоны остались прежними:

прохождение температурного скрининга при посадке в автобус в зону отчуждения

наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук

соблюдение социальной дистанции.

не допустят в Зону граждан с температурой более 37,2

также откажут в посещении людям с симптомами респираторных заболеваний.

Ранее мы рассказывали о том, что предлагают туристам в Чернобыльской зоне после открытия для экскурсий с 1 июня.

Напомним, что перед началом карантина в марте в Чернобыльской зоне спустили на воду спецпонтоны и готовились к наплыву туристов.

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Автор: Владимир Костырин