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В Чорнобилі було кілька прихованих аварій: СБУ розсекретила дані КДБ

STYLERЖиття    22.06.2020 - 16:17
В Чорнобилі було кілька прихованих аварій: СБУ розсекретила дані КДБ
У Чорнобилі раніше були приховані аварії (колаж: РБК-Україна)

В СБУ розповіли про приховані аварії на ЧАЕС

СБУ оприлюднила невідомі дані про будівництво "Саркофага" і аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Дана інформація з'явилася у другому збірнику "Чорнобильське досьє КДБ. Від будівництва до аварії".

Презентація книги пройшла в зоні відчуження. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Книга містить документи, в яких розповідається про період від початку 1970-х і до листопада 1986 року, коли був введення в експлуатацію об'єкта "Укриття" після катастрофи на ЧАЕС.

У книзі представлені 229 документів, багато з яких публікуються вперше. В архівах йдеться про те, що аварії на Чорнобильській атомній електростанції траплялися і до квітня 1986 року. Але ці дані ховалися.

Директор Галузевого держархіву СБУ і один з авторів видання Андрій Когута зазначив, що в книзі є транскрипт телефонних переговорів на ЧАЕС у ніч 26 квітня, перше повідомлення про трагедію, а також інформація про те, як починалося розслідування і будівництво "Саркофага".

Автори видання заявили, що ця книжка допоможе краще зрозуміти катастрофу на ЧАЕС і що їй передувало. Варто зазначити, що це продовження серії книг, перша з яких була опублікована у 2019 році.

Нагадаємо, в Чорнобилі показали пташенят рідкісної птиці.

Раніше в Чорнобильській зоні пом'якшили обмеження та відкрили нові маршрути для туристів.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України ЧорнобильЧАЭС
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