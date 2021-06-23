Под Черниговом на ходу вспыхнуло авто: люди успели выскочить из горящей машины (видео)

Под Черниговом случилось огненное ДТП на мосту - во время движения автомобиль начал гореть, и пассажиры вместе с водителем еле успели выскочить из транспорта до того, как его полностью охватило пламя.
Об этом 23 июня передает "Типичный Чернигов" на странице в Facebook.
Инцидент произошел на мосту возле села Сновянка, рядом с которым расположены туристическая база и гостиничный комплекс.
Загорелась легковушка Hyundai, в которой находилось несколько человек. Люди смогли самостоятельно выбраться из авто перед тем, как оно оказалось полностью охвачено огнем.
Очевидцы сняли происшествие на видео, после чего кадры разместили в сети.
На ролике видно, как пытались потушить пламя при помощи огнетушителя, но это было не просто. Также заметно, что остальные участники автомобильного движения остановились на безопасном расстоянии от горящей машины, и наблюдают за происходящим.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших, и за медицинской помощью никто не обращался.
В пресс-службах ГСЧС и полиции в Черниговской области сведений о происшествии пока нет.
Видео: под Черниговом загорелся автомобиль на ходу
В комментариях к публикации высказывают мнение, что причиной воспламенения могло быть некачественное газобаллонное оборудование автомобиля, или отсутствие такого.
Ранее сообщалось, что в конце мая на Брест-Литовском шоссе в Киеве произошло масштабное ДТП, и результате аварии грузовик наехал на легковое авто и загорелся.
Напомним также, что перед этим в Харькове возле вокзала вспыхнула и полностью сгорела маршрутка, а само ЧП очевидцы сняли на видео.