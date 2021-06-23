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Под Черниговом на ходу вспыхнуло авто: люди успели выскочить из горящей машины (видео)

Автор: Владимир Костырин

Под Черниговом случилось огненное ДТП на мосту - во время движения автомобиль начал гореть, и пассажиры вместе с водителем еле успели выскочить из транспорта до того, как его полностью охватило пламя.

Об этом 23 июня передает "Типичный Чернигов" на странице в Facebook.

Инцидент произошел на мосту возле села Сновянка, рядом с которым расположены туристическая база и гостиничный комплекс.

Загорелась легковушка Hyundai, в которой находилось несколько человек. Люди смогли самостоятельно выбраться из авто перед тем, как оно оказалось полностью охвачено огнем.

Очевидцы сняли происшествие на видео, после чего кадры разместили в сети.

На ролике видно, как пытались потушить пламя при помощи огнетушителя, но это было не просто. Также заметно, что остальные участники автомобильного движения остановились на безопасном расстоянии от горящей машины, и наблюдают за происходящим.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, и за медицинской помощью никто не обращался.

В пресс-службах ГСЧС и полиции в Черниговской области сведений о происшествии пока нет.

Видео: под Черниговом загорелся автомобиль на ходу

В комментариях к публикации высказывают мнение, что причиной воспламенения могло быть некачественное газобаллонное оборудование автомобиля, или отсутствие такого.

Ранее сообщалось, что в конце мая на Брест-Литовском шоссе в Киеве произошло масштабное ДТП, и результате аварии грузовик наехал на легковое авто и загорелся.

Напомним также, что перед этим в Харькове возле вокзала вспыхнула и полностью сгорела маршрутка, а само ЧП очевидцы сняли на видео.

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