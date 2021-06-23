Под Черниговом на ходу вспыхнуло авто: люди успели выскочить из горящей машины (видео)

Инцидент произошел на мосту возле села Сновянка, рядом с которым расположены туристическая база и гостиничный комплекс.

Загорелась легковушка Hyundai, в которой находилось несколько человек. Люди смогли самостоятельно выбраться из авто перед тем, как оно оказалось полностью охвачено огнем.

Очевидцы сняли происшествие на видео, после чего кадры разместили в сети.

На ролике видно, как пытались потушить пламя при помощи огнетушителя, но это было не просто. Также заметно, что остальные участники автомобильного движения остановились на безопасном расстоянии от горящей машины, и наблюдают за происходящим.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, и за медицинской помощью никто не обращался.

В пресс-службах ГСЧС и полиции в Черниговской области сведений о происшествии пока нет.

Видео: под Черниговом загорелся автомобиль на ходу

В комментариях к публикации высказывают мнение, что причиной воспламенения могло быть некачественное газобаллонное оборудование автомобиля, или отсутствие такого.