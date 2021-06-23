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Під Черніговом на ходу спалахнуло авто: люди встигли вискочити з палаючої машини (відео)

Автор: Володимир Костирін

Під Черніговом сталася вогняна ДТП на мосту - під час руху автомобіль почав горіти, і пасажири разом з водієм ледве встигли вискочити з транспорту до того, як його повністю охопило полум'я.

Про це 23 червня передає "Типовий Чернігів" на сторінці в Facebook.

Інцидент стався на мосту біля села Снов'янка, поруч з яким розташовані туристична база і готельний комплекс.

Загорівся легковик Hyundai, в якому знаходилося кілька чоловік. Люди змогли самостійно вибратися з авто перед тим, як воно виявилося повністю охоплене вогнем.

Очевидці зняли подію на відео, після чого кадри розмістили в мережі.

На ролику видно, як намагалися загасити полум'я за допомогою вогнегасника, але це було не просто. Також помітно, що інші учасники автомобільного руху зупинилися на безпечній відстані від палаючої машини, і спостерігають за тим, що відбувається.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, і за медичною допомогою ніхто не звертався.

У прес-службах ДСНС і поліції в Чернігівській області відомостей про подію поки немає.

Відео: під Черніговом загорівся автомобіль на ходу

У коментарях до публікації висловлюють думку, що причиною займання могло бути неякісне газобалонне обладнання автомобіля, або відсутність такого.

Раніше повідомлялося, що в кінці травня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася масштабна ДТП, і результаті аварії вантажівка наїхала на легкове авто і загорілася.

Нагадаємо також, що перед цим у Харкові біля вокзалу спалахнула і повністю згоріла маршрутка, а саму НП очевидці зняли на відео.

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