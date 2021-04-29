Под Черниговом четверо детей тяжело отравились грибным супом: горе-мать дежурит под реанимацией

Детям стало очень плохо после того, как они поели суп на грибном бульоне. Первые весенние грибы взрослые собрали в лесу, который находится рядом с их домом.

Часть грибов семья заморозила, а из остальных сделали суп, который ели всей семьей. Первые симптомы отравления появились у ребенка, которому нет и года. Его начало рвать, позже ночью стало плохо его сестре. Еще двое детей почувствовали себя плохо уже утром.

Семимесячному ребенку понадобилась искусственная вентиляция легких, а у девочки - печеночная кома.

"Веронике более-менее легче, Тимофей в сознании, но показатели печеночные высокие. Будем надеяться, что хотя бы эти двое детей останутся живыми", - заявили в больнице.

Что известно о семье

Бабушка детей живет через дорогу. При этом она сожительствует с их отцом. Мать Евгения Алексеенко всего имеет пятеро детей. Четверо - от нынешнего гражданского мужа ее мамы, а младенец - от его сына.

Семья состоит на учете в соцслужбе. Шесть лет назад семью хотели лишить родительских прав, но суд отказал.

Старший сын Максим, который постоянно живет с бабушкой и отцом и грибную похлебку не ел, временно изъят соцслужбами. Открыто уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми.

Под Черниговом четверо детей отравились грибным супом (видео: YouTube)