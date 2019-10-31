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Даже съедобные могут быть опасными: как не отравиться грибами

STYLERЖизнь    31.10.2019 - 16:14
Даже съедобные могут быть опасными: как не отравиться грибами
Отравление грибами - симптомы и первая помощь (фото: pixabay.com)

Как не отравиться грибами и оказать помощь до прибытия медиков - в материале Styler

В Украине растут сотни видов грибов, 500 из них являются съедобными, а некоторые из ядовитых умело маскируются под "хорошие" грибы. К примеру, ложный опенок ненастоящий или ложный шампиньон.

В Минздраве напомнили о некоторых правилах, которые помогут избежать опасного отравления, а также рассказали о первых симптомах. При этом проблемы с пищеварением могут возникнуть даже после употребления "хороших" грибов.

Как не отравиться грибами:

  • готовить собранные грибы нужно не позднее дня после их сбора,
  • слишком молодые или слишком старые грибы лучше не собирать - их легко спутать с ядовитыми,
  • нельзя покупать грибы на стихийных рынках,
  • категорически нельзя пробовать сырые грибы,
  • нельзя собирать грибы вдоль трасс или производства.

Кроме того, от грибов лучше отказаться беременным, детям до 12 лет, а также пожилым людям.

Даже съедобные могут быть опасными: как не отравиться грибами

Отравление грибами - симптомы и первая помощь (фото: pixabay.com)

Первые симптомы отравления могут появиться уже через полчаса, а иногда признаки возникают через несколько дней после употребления в пищу грибов.

В Минздраве напомнили, что при появлении симптомов отравления следует немедленно вызвать скорую.

Симптомы отравления грибами:

  • тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея;
  • головокружение;
  • повышенная температура тела;
  • снижение пульса;
  • ощущение удушья;
  • возникновения судорог;
  • чувство холодных рук и ног из-за оттока крови от конечностей;
  • галлюцинации и бред.

Медики рекомендуют до того, как приехала скорая, принять первые меры: промыть желудок большим количеством воды, выпить препараты, которые поглощают токсины (адсорбенты), поменьше двигаться.

Ни в коем случае нельзя: пить алкоголь или молочные продукты, поскольку они ускорят всасывание токсинов.

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