Даже съедобные могут быть опасными: как не отравиться грибами

Как не отравиться грибами и оказать помощь до прибытия медиков - в материале Styler
В Украине растут сотни видов грибов, 500 из них являются съедобными, а некоторые из ядовитых умело маскируются под "хорошие" грибы. К примеру, ложный опенок ненастоящий или ложный шампиньон.
В Минздраве напомнили о некоторых правилах, которые помогут избежать опасного отравления, а также рассказали о первых симптомах. При этом проблемы с пищеварением могут возникнуть даже после употребления "хороших" грибов.
Кроме того, от грибов лучше отказаться беременным, детям до 12 лет, а также пожилым людям.
Отравление грибами - симптомы и первая помощь (фото: pixabay.com)
Первые симптомы отравления могут появиться уже через полчаса, а иногда признаки возникают через несколько дней после употребления в пищу грибов.
В Минздраве напомнили, что при появлении симптомов отравления следует немедленно вызвать скорую.
Медики рекомендуют до того, как приехала скорая, принять первые меры: промыть желудок большим количеством воды, выпить препараты, которые поглощают токсины (адсорбенты), поменьше двигаться.
Ни в коем случае нельзя: пить алкоголь или молочные продукты, поскольку они ускорят всасывание токсинов.