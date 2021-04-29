Під Черніговом четверо дітей важко отруїлися грибним супом: горе-мати чергує під реанімацією

Дітям стало дуже погано після того, як вони поїли суп на грибному бульйоні. Перші весняні гриби дорослі зібрали в лісі, який знаходиться поруч з їх будинком.

Частину грибів сім'я заморозила, а з інших зробили суп, який їли всією сім'єю. Перші симптоми отруєння з'явилися у дитини, якій немає і року. Її почало рвати, пізніше вночі стало погано його сестрі. Ще двоє дітей відчули себе погано вже вранці.

Семимісячній дитині знадобилася штучна вентиляція легенів, а у дівчинки - печінкова кома.

"Вероніці більш-менш легше, Тимофій у свідомості, але показники печінкові високі. Будемо сподіватися, що хоча б ці двоє дітей залишаться живими", - заявили в лікарні.

Що відомо про сім'ю

Бабуся дітей живе через дорогу з їх батьком. Мати Євгенія Алексєєнко всього має п'ятеро дітей. Четверо - від нинішнього цивільного чоловіка її мами, а немовля - від його сина.

Сім'я перебуває на обліку в соцслужбі. Шість років тому сім'ю хотіли позбавити батьківських прав, але суд відмовив.

Старший син Максим, який постійно живе з бабусею і батьком і грибну юшку не їв, тимчасово вилучений соцслужбами. Відкрито кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дітьми.

Під Черніговом четверо дітей отруїлися грибним супом (відео: YouTube)