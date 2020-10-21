Названы грибы, которые категорически нельзя мариновать

Какие грибы нельзя мариновать (фото: pixabay)

Специалисты рассказали, какие грибы лучше солить, а какие - мариновать

Сезон грибов в этом году радует украинцев. Но после "тихой охоты" возникает вопрос обработки и заготовки даров леса, и способов существует очень много. Грибы можно мариновать, солить, сушить и замораживать.

Но консервировать можно не все грибы, говорят специалисты по качеству питания, пишет kubnews.

Мариновать лучше всего белые, подосиновики, подберезовики, моховики (польские), маслята, рыжики, опята, лисички, шампиньоны и вешенки. Лучше всего подойдут для этой цели молодые грибы.

Специалисты советуют не смешивать сорта. Желательно, чтобы все грибы были более или менее одинакового размера, если нужно - разрежьте на части. Так грибы лучше проварятся.

Ни в коем случае нельзя использовать для консервации недоваренные грибы, тогда вы испортите всю заготовку - они попросту закиснут.

Вода для отваривания должна быть слегка пересоленной. Чтобы грибы не потемнели, добавьте лимонной кислоты.

Засаливать лучше грузди, рыжики, волнушки, сыроежки и лисички. С сыроежек лучше снять кожицу, а темные грибы обдать кипятком, затем промыть в холодной воде.

Солить грибы можно и "на сырую", и при помощи горячей обработки, то есть варки. Однако неопытным грибникам в сыром виде солить грибы эксперт не рекомендует: велик риск что-то сделать не так. Всегда лучше проварить грибы в течение 15 минут.

Чтобы придать вкусу остроту, можно добавить корни и листья хрена. Это к тому же защитит грибы от скисания. А если добавить листья дуба или вишни, грибы будут хрустеть.

Для засолки категорически нельзя использовать оцинкованную посуду или глиняные горшки. В идеале - это деревянная бочка, но подойдет эмалированная и стеклянная посуда.

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