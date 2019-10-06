Черная полоса: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут неприятности в октябре

Гороскоп везения на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака выделяет не только топ-везунчиков, но и имеет своих аутсайдеров в данный период. Согласно прогнозу в сфере Фортуны не всем, конечно же, достанется ее полная благосклонность, однако с учетом рекомендаций эксперта по чтению звезд можно минимизировать риски и пройти "черную полосу" к более удачных дням без существенных потерь, но с определенной закалкой. Известный астролог Павел Глоба назвал некоторых представителей зодиакального круга, кому стоит быть особо внимательным в первой половине октября и в вопросах денег, и отношений, а также здоровья.

В астрологическом прогнозе речь идет о Раках, Стрельцах и Рыбах.

Гороскоп 2019 - кого ждут неудачи в октябре (Фото: коллаж РБК-Украина)

Рак

Раки в октябре 2019 до второй половины месяца подвержены сильному воздействию невыгодного положения планет, что оказывает на представителей этого знака Зодиака гнетущее влияние, выражаемое в определенной подавленности и чувстве неуверенности в собственных силах. Астролог рекомендует на поддаваться депрессии, если все идет из рук вон плохо, и использовать характерную Ракам способность абстрагироваться, ведь "панцырь" является надежным щитом-укрытием от неблагоприятностей и угроз. Некоторые невзгоды можно просто переждать, к тому же согласно прогнозу эксперта долго "непруха" не продлится - уже к концу октября - началу ноября небесные тела поменяют свое расположение на более выгодное.

Также Ракам в этот период времени можно больше внимания уделить своему здоровью, чаще гулять на свежем воздухе - даже в одиночку - и попробовать разнообразить свой рацион. Витаминные фреши и традиционный мед с чаем хорошо укрепят иммунитет в предверии холодов, а ведь вскоре дела пойдут на поправку и сил все успеть потребуется немало.

Стрелец

У Стрельцов в октябре 2019 в астрологическом прогнозе говорится о повышенном риске потерять в деньгах. Чтобы избежать финансовых потрясений уместно избегать необдуманных капиталовложений и сомнительных операций со средствами. Тут полезно вспомнить поговорки "семь раз отмерь..." и "...две головы лучше" - как бы Стрельцам не хотелось единолично принимать решения в карьере и бизнесе, родные и близкие смогут посмотреть и оценить вопрос со стороны и дать ценные рекомендации, только бы к ним прислушивались.

Для крупных покупок октябрь также не слишком удачное время - рожденные под созвездием Стрелец могут столкнуться с поломками и браком. Новые приобретения лучше осуществлять в другой месяц, или же настоятельно требуйте заранее предоставления надежных гарантий на возвраты-обмены.

Гороскоп 2019 - кого ждут неудачи в октябре (Фото: коллаж РБК-Украина)

В любовной сфере Стрельцам в октябре также могут сопутствовать неудачи - флирт не принесет ожидаемых результатов, а "воздушные замки" в мечтах там же и останутся. Кроме того, у семейных людей отношения со своей второй половинкой во втором месяце осени могут сопровождаться разногласиями и ссорами, и в нередких случаях конфликты могут раздувать сами Стрельцы своей раздражительностью (когда Фортуна отвернулась - сложно быть в духе). Эксперт настоятельно советует не срываться на близких, которые на самом деле являются надежной опорой и поддержкой при любых вызовах.

Рыбы

Представители этого знака Зодиака в октябре 2019 - особенно в середине месяца - окажутся под неблагоприятным воздействием Венеры в Скорпионе. Чувства слабости и усталости могут подтачивать и здоровье, лишать энергии в работе. Эксперт советует внимательнее относиться к питанию и постараться вести в этот период здоровый образ жизни, что позволит совсем "не раскисать" из-за сложностей с реализацией проектов и выполнения задач, поставленных руководством. В это время очень важно сконцентрироваться на программе минимум в карьере и не заниматься "шапкозакидательством", иначе высок риск провалить большую чать обещаний, что значительно ударит как по деловой репутации, так и по бюджету.

С финансами также стоит быть осторожными. Не рекомендуется в этот период давать деньги в долг - их "камбек" может ощутимо затянуться.

Ранее мы писали о том, что именитый астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых круто изменится уже этой осенью. Эксперт дал представителям каждого знака дельные советы.