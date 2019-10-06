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Чорна смуга: астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекають неприємності у жовтні

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Яким знакам Зодіаку жовтень 2019 віщує проблеми та невдачі у різних сферах - читайте у астрологічному прогнозі від Павла Глоби

Гороскоп удачі на жовтень 2019 для всіх знаків Зодіаку виділяє не тільки топ-щасливчиків, але і має своїх аутсайдерів в даний період. Згідно з прогнозом у сфері Фортуни не всім, звичайно ж, дістанеться її повна прихильність, однак з урахуванням рекомендацій експерта з читання зірок можна мінімізувати ризики і пройти "чорну смугу" до більш вдалих днів без істотних втрат, проте з певним загартуванням. Відомий астролог Павло Глоба назвав деяких представників зодіакального кола, кому варто бути особливо уважним у першій половині жовтня і в питаннях грошей, і стосунків, а також здоров'я.

У астрологічному прогнозі йдеться про Раків, Стрільців та Риб.

Гороскоп 2019 - кого чекають невдачі у жовтні (Фото: колаж РБК-Україна)

Рак

Раки в жовтні 2019 до другої половини місяця зазнаватимуть сильного впливу невигідного положення планет, що передає представникам цього знака Зодіаку почуття певної пригніченості та невпевненості у власних силах. Астролог рекомендує на піддаватися депресії, якщо все йде з рук геть погано, і використовувати характерну Ракам здатність абстрагуватися, адже "панцир" є надійним щитом-укриттям від негараздів та загроз. Деякі з них можна просто перечекати, до того ж згідно з прогнозом експерта довго "непруха" не триватиме - вже до кінця жовтня - початку листопада небесні тіла змінять своє розташування на більш вигідне.

Також Ракам в цей період часу можна більше уваги приділити своєму здоров'ю, частіше гуляти на свіжому повітрі - навіть наодинці - і спробувати урізноманітнити свій раціон. Вітамінні фреші та традиційний мед з чаєм добре зміцнять імунітет напередодні холодів, адже незабаром справи підуть на поправку і сил все встигнути потрібно буде чимало.

Стрілець

У Стрільців у жовтні 2019 в астрологічному прогнозі йдеться про підвищений ризик втратити в грошах. Щоб уникнути фінансових потрясінь доречно уникати необдуманих капіталовкладень і сумнівних операцій з коштами. Тут корисно згадати прислів'я "сім разів відміряй..." та "...дві голови краще" - як би Стрільцям не хотілося одноосібно приймати рішення в кар'єрі та бізнесі, рідні та близькі зможуть подивитися і оцінити питання з боку і дати цінні рекомендації, тільки б до них дослухалися.

Для великих покупок жовтень також не надто вдалий час - народжені під сузір'ям Стрілець можуть зіткнутися з поломками та браком. Нові придбання краще здійснювати в інший місяць, або ж настійно вимагайте заздалегідь надання надійних гарантій на повернення-обміни.

Гороскоп 2019 - кого чекають невдачі у жовтні (Фото: колаж РБК-Україна)

В любовній сфері Стрільці у жовтні також можуть зазнавати невдач - флірт не принесе очікуваних результатів, а "повітряні замки" у мріях там і залишаться. Крім того, у сімейних людей стосунки зі своєю другою половинкою у другому місяці осені можуть супроводжуватися розбіжностями і сварками, і в нерідких випадках конфлікти можуть роздувати самі Стрільці своєї дратівливістю (коли Фортуна відвернулася - складно бути у дусі). Експерт настійно радить не зриватися на близьких, які насправді є надійною опорою і підтримкою при будь-яких викликах.

Риби

Представники цього знака Зодіаку в жовтні 2019 - особливо в середині місяця - опиняться під несприятливим впливом Венери в Скорпіоні. Почуття слабкості і втоми можуть підточити і здоров'я, позбавляти енергії в роботі. Експерт радить уважніше ставитися до харчування і намагатися вести в цей період здоровий спосіб життя, що дозволить зовсім "не розкисати" через складнощі з реалізацією проектів та виконання завдань, поставлених керівництвом. У цей час дуже важливо сконцентруватися на програмі мінімум в кар'єрі та не займатися "шапкозакиданням", інакше високий ризик провалити більшу частину обіцянок, що значно вдарить як по діловій репутації, так і по бюджету.

З фінансами також варто бути обережними. Не рекомендується в цей період позичати гроші - їх "камбек" може відчутно затягнутися.

Раніше ми писали про те, що відомий астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться вже цієї осені. Експерт дав представникам кожного знака слушні поради.

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