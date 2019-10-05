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Астролог назвал знаки Зодиака, которые получат солидную прибыль на выходных

STYLERЖизнь    05.10.2019 - 07:21
Астролог назвал знаки Зодиака, которые получат солидную прибыль на выходных
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Эти знаки Зодиака не должны сидеть сложа руки, а дерзать, засучив рукава, на этих выходных. А звезды обещают им активную поддержку - уверен Павел Глоба

Гороскоп 2019 сулит некоторым представителям зодиакального круга сказочное финансовое везение уже в ближайшие выходные - 5 и 6 октября. Именитый астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака и дал им совет, в каких сферах они могут преуспеть и обогатиться уже сегодня.

Телец

Телец на этих выходных будет покорять окружающих своим обаянием. Харизма и умение коммуницировать принесут приятные дивиденды в виде тугого кошелька.

Что привлечет Тельцу успех и деньги:

  • общение, заведение полезных знакомств,
  • посредническая деятельность,
  • любые дела, где требуется коммуникабельность Тельца.

А вот за скучные рутинные дела, требующие внимание к мелочам, астролог советует не браться.

Астролог назвал знаки Зодиака, которые получат солидную прибыль на выходных

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Дева

Девы на этих выходных будут на коне. Звезды благоволят к представителям этого знака. Полезные знакомства и поддержка вышестоящих помогут Девам совершить невозможное.

Что завтра привлечет Деве успех и деньги:

  • налаживание деловых отношений,
  • любые планы и дела, связанные с деньгами.

А вот непродуманных денежных трат Девам на этих выходных следует избегать.

Козерог

Для Козерога в эти выходные не будет ничего невозможного. Его энергия, целеустремленность и лидерские задатки позволят Козерогу с легкостью осуществить то, за что в другое время он не стал бы даже браться.

Что завтра привлечет Козерогу успех и деньги:

  • дела, в которых от Козерога требуется проявить энергичность и решительность,
  • важные шаги и решения.

За кропотливые монотонные дела Козерогам на выходных не стоит браться.

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