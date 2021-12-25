Под Черкассами 12-летняя школьница сбежала из дома: боялась наказания за плохие оценки

Под Черкассами в городе Корсунь-Шевченковский 12-летняя девочка решила не возвращаться домой, так как боялась наказания от родителей за плохие оценки в своем школьном табеле.

Об этом передали в пресс-службе полиции Черкасской области.

К правоохранителям обратилась за помощью мама девочки, которая рассказала, что нашла дома записку от дочери, где та написала, что уже не вернется.

По словам женщины, девочку она видела в последний раз утром, перед тем, как ученица пошла в школу. Ребенок после уроков домой не вернулся, а телефон был выключен.

Мать девочки сильно переживала и не знала, где дочь и что с ней могло случиться. Сам инцидент произошел в пятницу, 24 декабря.

"Правоохранители сразу начали поиски. По адресу вызова выехала следственно-оперативная группа, полицейские группы по реагированию патрульной полиции, почти весь личный состав Корсунь-Шевченковского отделения полиции и кинолог со служебной собакой", - говорится в публикации.

Кроме того, сотрудники ювенальной превенции направились в школу, чтобы пообщаться с учителями и одноклассниками.

И вот, в результате, приблизительно через час 12-летнюю "беглянку" нашли - девочка была у одной из подружек.

"Родные были очень благодарны полицейским за то, что вернули ребенка домой. Сейчас с ними полицейские ювенальные превенции проводят профилактическую беседу и разъясняют, к чему приводят подобные поступки", - добавили правоохранители.

Под Черкассами полицейские нашли 12-летнюю девочку после побега из дома из-за плохих оценок в табеле (фото: facebook.com/cherkasypolice)

Также полицейские ювенальной превенции дали несколько советов родителям:

Все, кто знает о пребывании ребенка, обязательно должны предупредить родителей. Следует учитывать, что родители, отчаявшиеся искать своего ребенка, не одобрят того, что другие взрослые способствовали конфликту и умалчивали, что с ребенком.

Родителям нужно общаться со своими детьми, часто поддерживать. Предупреждать, что ни оценки в школе, ни другие шаги никогда не дадут повода меньше любить их ребенка.

Если кто-то знает о семье, где ребенку тяжело эмоционально или он переживает физическое насилие, необходимо предупредить полицию о насилии в семье.

Родителям, у которых ребенок в подростковом возрасте начал манипуляции и угрозы бегством из дома, не следует пропускать это мимо себя, но привлечь обязательно семейного или детского психолога.

"Помните, что необдуманные шаги лучше предотвратить, чем переживать острые ситуации!" - предупредили в полиции