В Киеве нашли убежавшую из дома школьницу: причина побега вас удивит
В Киеве полиция нашла пропавшую школьницу Софию Боримскую. Девочке всего 15 лет и она сбежала из дома. Как оказалось, несовершеннолетняя пошла на этот шаг из-за оценок в аттестате.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный.
Правоохранители Подольского отделения полиции нашли пропавшую школьницу. Детали не сообщаются.
Напомним, пропавшая девушка 2006 года рождения. Она Ушла из дома на улице Оболонской после ссоры с родителями из-за оценки в аттестате.
София Боримская найдена в Киеве после побега из дома (фото: Киев Оперативный)
В комментариях украинцы высказали свое мнение по поводу подростка и написали, что не нужно публиковать фотографии пропавших детей.
- Призываю эту девочку навести порядок на голове. Прийти домой и вымыть хорошенько сортир. А то все нервные стали сильно Все спешат изменить мир, родителей, научитесь сначала мыть туалеты дома своими руками.
- Да удаляйте вы фото после того как нашелся ребенок. Сейчас набежит стадо неадекватов, будут обсасывать возраст, шеймить девчонку, призывать к насилию. Она что, преступница, чтоб их фото вешать на всеобщее обозрение, как на совковую доску позора?
- Вы для кого выкладываете фото детей после того, как они нашлись? Значит, насильникам и преступникам мы пиксель накладываем, а позорим подростков чтобы что?
Как мы ранее писали, убийцу водителя BlaBlaCar Тараса Познякова приговорили к пожизненному.