В Киеве нашли убежавшую из дома школьницу: причина побега вас удивит

В Киеве полиция нашла пропавшую школьницу Софию Боримскую. Девочке всего 15 лет и она сбежала из дома. Как оказалось, несовершеннолетняя пошла на этот шаг из-за оценок в аттестате.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный.

Правоохранители Подольского отделения полиции нашли пропавшую школьницу. Детали не сообщаются.

Напомним, пропавшая девушка 2006 года рождения. Она Ушла из дома на улице Оболонской после ссоры с родителями из-за оценки в аттестате.

София Боримская найдена в Киеве после побега из дома (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы высказали свое мнение по поводу подростка и написали, что не нужно публиковать фотографии пропавших детей.