ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Фастове нашли 8-летнего ученика, который из-за двоек в школе не пришел домой

Новина українською →
Фастов, Среда 08 сентября 2021 09:20
В Фастове нашли 8-летнего ученика, который из-за двоек в школе не пришел домой В Фастове школьник решил не приходить домой из-за оценок в школе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Фастове полицейские разыскали ребенка, который из-за оценок решил не возвращаться домой и выкинул дневник.

Об этом сообщает на странице в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Ушел из школы из-за оценок

8-летний ученик получил в школе две двойки и очень расстроился из-за этого. Около 12 дня 7 сентября он покинул учебное заведение, но домой решил не возвращаться. Также в отчаянии мальчик выкинул свой дневник.

Естественно, родители, когда сын не вернулся домой, забеспокоились и позвонили в полицию. Мобильного телефона у ребенка с собой не было, а родители оповестили стражей порядка только через 5 часов после исчезновения несовершеннолетнего. Буквально за несколько часов полиции удалось найти мальчика и его благополучно вернули в семью.

Такой случай в Фастове не первый

Также в этот день в Фастове пропала и 14-летняя Анна. Она поругалась с матерью и решила уйти из дома. Ее тоже разыскали полицейские и вернули в семью.

В правоохранительных органах призывают прежде всего родителей и учителей быть внимательными к проблемам детей и избегать ситуаций, когда они вынуждены бежать, или искать выход из сложных ситуаций в одиночку.

В Фастове нашли 8-летнего ученика, который из-за двоек в школе не пришел домой

Как мы ранее писали, под Запорожьем ребенка в школе несколько лет "травил" учитель.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа
LITE
День Натальи: что строго запрещено делать, важные традиции
День Натальи: что строго запрещено делать, важные традиции