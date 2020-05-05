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В Черкассах обнаружили ресторан депутата: разгорается новый скандал из-за нарушения карантина

STYLERЖизнь    05.05.2020 - 18:28
В Черкассах обнаружили ресторан депутата: разгорается новый скандал из-за нарушения карантина
В Черкассах обнаружили работающий ресторан семьи нардепа (Коллаж РБК-Украина)

В Черкассах нашли ресторан семьи нардепа от Слуги народа, который нарушает карантин

Карантин в Украине совершенно не помеха для работы ресторанов, которыми владеют депутаты и их семьи. После грандиозного скандала с нардепом Николаем Тищенко и его работающим подпольно рестораном "Велюр", был обнаружен еще один ресторан, который нарушает правила карантина.

Как сообщает издание OBOZREVATEL со ссылкой на пользователя Twitter Евгения, в Черкассах нашли еще один работающий ресторан, который нарушает карантинные ограничения. Это ресторан "Бочка" в Черкассах, который принадлежит семье депутата от "Слуги народа" Олега Арсенюка.

Как рассказывают местные жители, это заведение продолжает работать, несмотря на карантин. Работу ресторана засняли на видео, где видно, что на парковке стоит много автомобилей. Из здания доносится музыка, а по территории развлекательно-оздоровительного комплекса прогуливаются посетители.

"В Черкассах нашелся свой "Велюр", принадлежавший семье нардепа от "Слуги народа" Арсенюка", - так автор подписал видео.

Ему удалось пообщаться с одним из сотрудников заведения и тот сообщил, что ресторан не работает, но вход на территорию якобы разрешен только "для своих".

Кроме того, он оговорился и сначала назвал людей, которые находятся на территории, клиентами, а потом поправился и сказал, что это не клиенты, а сотрудники.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Киевом обнаружили еще один работающий ресторан, куда приезжают отдохнуть политики.

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