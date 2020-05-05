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У Черкасах виявили ресторан депутата: розгорається новий скандал через порушення карантину

STYLERЖиття    05.05.2020 - 18:28
У Черкасах виявили ресторан депутата: розгорається новий скандал через порушення карантину
У Черкасах виявили працює ресторан сім'ї нардепа (Колаж РБК-Україна)

У Черкасах знайшли ресторан сім'ї нардепа від Слуги народу, який порушує карантин

Карантин в Україні зовсім не перешкода для роботи ресторанів, якими володіють депутати та їхні сім'ї. Після грандіозного скандалу з нардепом Миколою Тищенко та його працюючим підпільно рестораном "Велюр", був виявлений ще один ресторан, який порушує правила карантину.

Як повідомляє видання OBOZREVATEL з посиланням на користувача Twitter Євгенія, у Черкасах знайшли ще один працюючий ресторан, який порушує карантинні обмеження. Це ресторан "Бочка" у Черкасах, який належить родині депутата від "Слуги народу" Олега Арсенюка.

Як розповідають місцеві жителі, це заклад продовжує працювати, всупереч карантину. Роботу ресторану зняли на відео, де видно, що на парковці стоїть багато автомобілів. З будівлі лунає музика, а на території розважально-оздоровчого комплексу прогулюються відвідувачі.

"В Черкасах знайшовся свій "Велюр", що належав родині нардепа від "Слуги народу" Арсенюка", - так автор підписав відео.

Йому вдалося поспілкуватися з одним зі співробітників закладу і той повідомив, що ресторан не працює, але вхід на територію нібито дозволений тільки "для своїх".

Крім того, він обмовився і назвав людей, які знаходяться на території, клієнтами, а потім виправився і сказав, що це не клієнти, а співробітники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом виявили ще один працюючий ресторан, куди приїжджають відпочити політики.

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