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В Черкассах прооперировали раненую собаку Еву, которую боец ВСУ 12 часов вез из Лимана

Новина українською →
Черкассы, Четверг 13 октября 2022 07:44
В Черкассах прооперировали раненую собаку Еву, которую боец ВСУ 12 часов вез из Лимана Фото: собака Ева из Лимана после операции в Черкассах уже поправляется (ck.suspilne.media)
Автор: Владимир Костырин

Украинский военный спас раненую собаку в Лимане, которая находилась в закрытом вольере без еды и воды, под вражескими обстрелами и нуждалась в помощи. Пострадавшее животное с осколочным ранением боец ВСУ отвез в Черкассы, где ветеринары прооперировали четверолапого пациента.

Об этом говорится в сюжете "Суспільне".

Всю дорогу из Лимана в Черкассы - а это 12 часов - собака по кличке Ева просидела в авто у военного, под присмотром своего спасителя и нового владельца.

"Она просто сидела у меня на руках, между рулем и мной. На каждом блокпоста была комедия: стекло опускаю, солдаты и полицейские смеются, потому что сначала выглядывает ее морда, а потом я", - вспоминает поездку боец ВСУ Владимир.

Оперировали собаку в одной из черкасских ветклиник. Длилась она 4 часа и была довольно сложной.

В Черкассах прооперировали раненую собаку Еву, которую боец ВСУ 12 часов вез из ЛиманаВ Черкассах прооперировали раненую собаку Еву, которую боец ВСУ 12 часов вез из Лимана

Военный ВСУ 12 часов вез раненую собаку в Черкассы в ветеринарную клинику (фото: ck.suspilne.media)

После переезда Еву прооперировали в одной из черкасских ветклиник. Теперь о ее ранении напоминает шрам и рентгеновский снимок.

По словам ветеринарного врача Алексей Головко, в теле животного был обломок от боеприпаса.

"Он хорошо визуализируется на картинке. Застрял в мочевом пузыре", - объяснил он.

В Черкассах прооперировали раненую собаку Еву, которую боец ВСУ 12 часов вез из ЛиманаВ Черкассах прооперировали раненую собаку Еву, которую боец ВСУ 12 часов вез из ЛиманаВ Черкассах прооперировали раненую собаку Еву, которую боец ВСУ 12 часов вез из Лимана

Собака Ева после операции (фото: ck.suspilne.media)

Теперь о ранении "на память" у собаки остался шрам. Сейчас Еве колют антибиотики, противовоспалительные препараты, обезболивающие, чтобы она нормально "отошла" от тяжелой операции.

Животное находится на реабилитации. Врачи планируют примерно через неделю снять швы, а еще через одну, по прогнозам ветеринаров, Ева должна полностью выздороветь.

В Черкассах прооперировали раненую собаку Еву, которую боец ВСУ 12 часов вез из Лимана

Собака Ева со своим спасителем Владимиром, бойцом ВСУ (фото: ck.suspilne.media)

Собака уже прижилась в семье военного, и в настоящее время о Еве заботится жена Владимира. Сам же украинский защитник вернулся на передовую, так что животное встретится с ним уже по возвращению с фронта.

Видео: военный ВСУ отвез из Лимана раненую собаку Еву, которую в Черкассах прооперировали ветеринары

Напомним, недавно под Лиманом спасли контуженого медведя в ужасном состоянии - косолапый чудом выжил в оккупации.

Также перед этим сообщалось, что переселенка из Донецкой области спасла более 40 животных.

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