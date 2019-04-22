Через год, то через год: Порошенко чувственно обратился к украинцам (фото)

Президент вышел к участникам акции и поблагодарил их за поддержку
В Киеве под Администрацией президента прошла акция "Дякую, Петро!". Около 19:00 на Банковой собралось несколько тысяч человек, чтобы выразить благодарность Петру Порошенко за проведенные реформы за года его правления на должности главы государства.
Акция "Дякую, Петро" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинцы принесли с собой плакаты с надписями: "Спасибо!" и начали скандировать "Спасибо", "Лучший".
Акция "Дякую, Петро" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Позже к участникам акции вышел президент Петр Порошенко. Он поблагодарил всех присутствующих и отметил, что за пять лет вместе с украинцами было сделано больше, чем за последние двадцать пять лет.
Акция "Дякую, Петро" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Также Петр Порошенко пообещал, что пойдет на парламентские выборы.
"Вместе мы пойдем побеждать на парламентские выборы. Вместе мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", - сказал Порошенко.
После этого толпа начала скандировать: "Через год!". В ответ президент сказал: "Хорошо, друзья, через год – то через год".
Акция "Дякую, Петро" (Виталий Носач, РБК-Украина)
На акцию, которую организовал активист Святослав Ботов, отреагировали также и пользователи социальных сетей. Некоторые написали Петру Порошенко слова благодарности, а некоторые отреагировали с негативом.
Напомним, ранее мы писали о том, что Порошенко намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах.
А также рассказывали о том, что сеть шокирована "посланием" Януковича Зеленскому.