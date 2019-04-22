Через год, то через год: Порошенко чувственно обратился к украинцам (фото)

В Киеве под Администрацией президента прошла акция "Дякую, Петро!". Около 19:00 на Банковой собралось несколько тысяч человек, чтобы выразить благодарность Петру Порошенко за проведенные реформы за года его правления на должности главы государства.

Акция "Дякую, Петро" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы принесли с собой плакаты с надписями: "Спасибо!" и начали скандировать "Спасибо", "Лучший".

Акция "Дякую, Петро" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Позже к участникам акции вышел президент Петр Порошенко. Он поблагодарил всех присутствующих и отметил, что за пять лет вместе с украинцами было сделано больше, чем за последние двадцать пять лет.

Акция "Дякую, Петро" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также Петр Порошенко пообещал, что пойдет на парламентские выборы.

"Вместе мы пойдем побеждать на парламентские выборы. Вместе мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", - сказал Порошенко.

После этого толпа начала скандировать: "Через год!". В ответ президент сказал: "Хорошо, друзья, через год – то через год".

Акция "Дякую, Петро" (Виталий Носач, РБК-Украина)

На акцию, которую организовал активист Святослав Ботов, отреагировали также и пользователи социальных сетей. Некоторые написали Петру Порошенко слова благодарности, а некоторые отреагировали с негативом.

Спасибо, что ушел

Благодарны. Самый лучший президент за всю историю современной Украины.

Какие вы все недалекие. До сих пор не поняли, за что люди реально благодарят, без подкупа, без автобусов и без принуждения.

Спасибо, господин Президент. Страна гордится Вами. Слава Украине.

Почему-то тошнит от всего этого.

Скандировали дружно, как военнослужащие на параде. Вызывает интересные сомнения.

Президент Порошенко золотыми буквами вписал свое имя в историю современной Украины. Сколько будет Украина, столько и будут помнить Петра Мудрого.

Спасибо, Петя, за то, что проиграл.

Ох, сколько хочется сказать, но думаю, не хватит трафика выразить благодарность.

Какие хорошие избиратели у Порошенко. Ему еще работать месяц, а с ним уже прощаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что Порошенко намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах.

А также рассказывали о том, что сеть шокирована "посланием" Януковича Зеленскому.